Un specialist în cancer, format la Harvard Medical School și recunoscut la nivel internațional, atrage atenția asupra celor mai răspândite concepții greșite despre nutriție. El spune că ceea ce contează cu adevărat pentru sănătate nu sunt dietele „miraculoase”, ci obiceiurile alimentare sustenabile pe termen lung.

În fiecare an apar diete noi care promit rezultate rapide: keto, post intermitent, carnivor sau crud. Specialistul notează că aceste planuri captează atenția, dar nu oferă avantaje reale și durabile, arată CNBC. Beneficiile lor, dacă există, sunt adesea modeste și cer sacrificii pe care puțini le pot menține în timp. Autorul subliniază că, de fapt, cheia pentru o viață mai lungă și o sănătate mai bună este construirea de obiceiuri alimentare pe care o persoană le poate menține ani de zile, nu doar săptămâni. Consistența în alegerile alimentare zilnice are un impact semnificativ asupra rezultatelor pe termen lung.

Iată șase mituri despre nutriție pe care specialistul le demontează.

Grăsimile trebuie evitate total

Unul dintre miturile demontate este teama exagerată de grăsimi. După decenii în care consumul de grăsimi a scăzut, ratele obezității și ale diabetului au crescut. Dovezile sugerează că grăsimile sănătoase, precum cele din nuci, ulei de măsline sau produse lactate integrale, pot face parte dintr-o dietă echilibrată cu beneficii pentru sănătate.

Exercițiul fizic anulează o dietă proastă

Un alt mit răspândit este că antrenamentele intense pot compensa o alimentație dezechilibrată. Specialistul explică, de asemenea, că exercițiile sunt benefice pentru somn, starea de spirit sau sănătatea oaselor, dar nu pot „anula” efectele negative ale unei diete bogate în alimente procesate sau zaharuri. Alegerea alimentelor rămâne factorul principal în controlul greutății și al sănătății generale.

Produsele lactate degresate sunt mai bune

O altă idee contestată este aceea că lactatele cu conținut redus de grăsimi sunt întotdeauna mai sănătoase. Studii recente arată că consumul de lactate este legat de un risc mai scăzut de diabet de tip 2, indiferent de procentul de grăsimi. Unele cercetări arată că persoanele care consumă lactate integrale pot avea un risc mai scăzut de obezitate decât cele care aleg variante dietetice.

Proteinele sunt întotdeauna insuficiente

Deși dietele bogate în proteine sunt adesea promovate, expertul atrage atenția că majoritatea adulților consumă deja suficiente proteine prin alimentația obișnuită. Suplimentele proteice, în special cele sub formă de pudră, pot conține niveluri dăunătoare de contaminanți. Pentru mulți oameni, sursele naturale de proteine – cum sunt legumele, peștele, lactatele sau leguminoasele – sunt mai potrivite.

Fibra alimentară se înlocuiește ușor

Fibrele sunt esențiale pentru sănătate, cu beneficii pentru inimă, sistemul digestiv și reglarea zahărului în sânge. Suplimentele de fibre nu oferă aceleași beneficii ca fructele, legumele și cerealele integrale, care furnizează o varietate de tipuri de fibre și alți nutrienți importanți.

Snackingul nu este sănătos

Ideea că gustările sunt inerent rele este, de asemenea, contrazisă. Alimentele ultra-procesate pot stimula consumul excesiv și sunt asociate cu riscuri pentru sănătate. În schimb, gustările nutritive, cum ar fi fructele, nucile sau iaurtul, pot îmbunătăți calitatea dietei fără a provoca fluctuații majore ale glicemiei.

Un model alimentar realist

În loc să urmeze reguli rigide, specialistul recomandă construirea unui stil de viață în care alegerile sănătoase devin obișnuite și naturale. Mesele variate, porțiile moderate și ocaziile sociale în jurul mesei sunt elemente importante ale unei alimentații echilibrate. Mesajul central al expertului este simplu: pentru o sănătate durabilă, nu căuta soluții rapide sau diete la modă. Prioritizează întotdeauna alimente integrale, moderația și obiceiurile alimentare sustenabile. Chiar dacă miturile despre nutriție continuă să circule, dovezile susțin o abordare echilibrată, bazată pe alegeri mici, dar consistente.