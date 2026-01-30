Proteinele sunt, dintre toți macronutrienții, cei mai eficienți când vine vorba de sațietate. Nu întâmplător, mesele care conțin suficientă proteină „țin de foame” mai mult și reduc gustările necontrolate și, nu întâmplător, pe multe ambalaje, ca noi să le cumpărăm, se află mențiunea „sursă de proteină”.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Dar de ce se întâmplă asta?

Cum acționează proteinele asupra sațietății

Stimulează hormonii sațietății

Proteinele cresc secreția unor hormoni-cheie al căror rol în organism este să:

încetinească golirea stomacului

transmită creierului semnalul de „sunt sătul”

reducă pofta de mâncare la masa următoare

E motivul pentru care un mic dejun cu ouă sau iaurt ține mai bine de foame decât unul bazat doar pe carbohidrați. Gândiți-vă câte ore vă ține de foame o omletă cu brânză și câte un iaurt cu miere și ovăz.

Scad hormonul foamei (grelina)

După o masă bogată în proteine:

nivelul de grelină scade mai mult și pentru mai mult timp

senzația de foame reapare mai târziu Digestia proteinelor este lentă

Proteinele:

necesită mai mult timp și mai multe enzime pentru digestie

au efect termic mai mare (consumă mai multă energie pentru a fi metabolizate)

Stomacul rămâne „ocupat” mai mult timp, sațietate prelungită, adică fericire pură.

Stabilizează glicemia

Proteinele reduc vârfurile glicemice și previn scăderile bruște de energie, ceea ce pentru noi se traduce în: mai puțină poftă de dulce și mai mult control alimentar pe parcursul zilei. Adică ești mulțumit cu ceea ce mănânci, nu te gândești obsesiv la mâncare și nu îți bați capul să găsești dieta-minune în cadrul căreia să și mănânci cât de cât și să fii și sătul.

Câtă proteină are nevoie un adult semisedentar?

Pentru un adult semisedentar (muncă de birou, mișcare ușoară), necesarul minim este de aproximativ 1 g de proteină/kg corp/zi.

Ideal este ca proteina să fie distribuită la fiecare masă, nu concentrată într-una singură.

Meniu pe 5 zile, bogat în proteine

M-am gândit la un meniu proteic, gândit pentru sațietate bună, preparare simplă, mese care pot fi puse la pachet pentru serviciu.

Ziua 1

Mic dejun

omletă din 2 ouă + urdă/brânză proaspătă/cottage + ceapă verde

o felie de pâine integrală

Prânz (la pachet)

piept de pui la cuptor

piure de țelină + morcov

salată de varză

Cină

iaurt grecesc simplu + semințe de dovleac

Ziua 2

Mic dejun

somon afumat pe 2 felii unse cu cremă de brânză + ardei capia

Prânz

chifteluțe de curcan la cuptor

piure de mazăre sau linte

salată de sfeclă

Cină

brânză proaspătă + 2 ouă fierte + roșii cherry

Ziua 3

Mic dejun

2 ochiuri

brânză telemea (cantitate mică)

legume crude

Prânz

mâncare de linte cu curcan și legume

o lingură de iaurt grecesc deasupra

Cină

supă cremă de legume și piept de pui + crutoane integrale și ierburi mediteraneene

Ziua 4

Mic dejun

tartine cu humus + mozzarella + castraveți

Prânz

pește la cuptor (cod/macrou)

cartof copt

salată de varză

Cină

salată cu ton și semințe de dovleac

Ziua 5

Mic dejun

budincă de iaurt cu semințe de chia, fructe de pădure și banană

Prânz

tocăniță de pui cu legume de sezon

mămăligă

Cină

omletă din ouă de prepeliță, brânză de bivoliță și salată de morcovi și țelină rasă

Sfaturi practice ca să te simți sătul(ă) mai ușor

✔️ include proteină la fiecare masă principală

✔️ nu te baza doar pe carbohidrați dimineața

✔️ combină proteina cu legume (volum + fibre)

✔️ nu „economisi” proteina doar pentru cină sau doar pentru o masă principală

✔️ Dacă vrei să mănânci ceva dulce, leagă-l de o proteină animală și, în acest fel, glicemia ta nu o să mai fie la fel de afectată și te vei simți mult mai energic și stabil emoțional.

Un aport proteic adecvat, distribuit pe parcursul zilei, este una dintre cele mai simple și eficiente strategii nutriționale pentru un adult și nu numai.