Foamea constantă și poftele de dulce sau sărat nu țin doar de voință. Specialiștii spun că anumite alimente pot regla apetitul și te pot ajuta să mănânci mai puțin, fără efort conștient, potrivit Womansworld.
Dacă te trezești că îți este foame la scurt timp după masă sau că apar pofte puternice spre seară, explicația poate fi legată de modul în care funcționează hormonii care controlează sațietatea.
Un rol important îl are leptina, hormonul responsabil de senzația de sațietate. În mod normal, după ce mănânci, leptina transmite creierului că ești sătul. Problema apare atunci când acest mecanism nu mai funcționează corect.
Toby Amidor, nutriționist, explică: „Când apare rezistența la leptină, organismul produce acest hormon, dar creierul nu mai recepționează semnalul că ești sătul, astfel că senzația de foame persistă.”
Printre factorii care pot afecta acest proces se numără:
– alimentația bogată în produse ultraprocesate
– inflamația cronică
– lipsa somnului
Alimentele bogate în zahăr, grăsimi și sare sunt concepute pentru a fi ușor de consumat în exces. În același timp, ele oferă puțină sațietate, pentru că sunt sărace în fibre și proteine.
Erin Palinski-Wade, dietetician, explică: „Nu este doar o chestiune de voință. Aceste alimente sunt foarte ușor de consumat în cantități mari și nu activează eficient mecanismele naturale de sațietate.”
În plus, mirosul sau vederea unor astfel de produse poate declanșa reacții în creier care cresc pofta de mâncare.
Specialiștii recomandă un tipar simplu: alimente bogate în proteine, fibre și grăsimi sănătoase.
Proteinele
Ouăle, carnea slabă, peștele sau iaurtul grecesc contribuie la o senzație de sațietate mai mare și ajută la controlul apetitului.
Fibrele
Fibrele, în special cele solubile, încetinesc digestia și mențin glicemia stabilă. Recomandarea generală este de aproximativ 25–35 de grame pe zi.
Supele și alimentele bogate în apă
Preparatele precum supele sau alimentele cu conținut mare de apă (castraveți, salată) oferă volum fără multe calorii, ceea ce ajută la reducerea foamei.
Grăsimile sănătoase
Grăsimile din avocado, ulei de măsline sau nuci pot crește senzația de sațietate, mai ales atunci când înlocuiesc carbohidrații rafinați.
Efectele cele mai bune apar atunci când aceste categorii sunt combinate în aceeași masă.
De exemplu:
– iaurt grecesc cu fructe de pădure și nuci
– salată cu pește sau creveți și dressing pe bază de ulei de măsline
– chili cu fasole și carne slabă
Aceste combinații oferă proteine, fibre și grăsimi sănătoase — elemente care ajută la controlul apetitului pe termen lung.
Controlul foamei nu ține doar de cât mănânci, ci și de ce mănânci. Alegerea alimentelor potrivite poate reduce poftele și poate face mai ușor procesul de slăbire, fără restricții drastice.
