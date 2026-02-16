Un pub discret din cartierul vechi al orașului Bristol a ajuns să își ocupe toate mesele de duminică pentru un an întreg în doar 11 minute. The Bank Tavern a deschis rezervările pe 1 ianuarie 2026, iar prânzul său tradițional de duminică a fost epuizat pentru întregul an în mai puțin de un sfert de oră, cu două minute mai rapid decât în 2025, conform CNN.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Este de trei ori mai rapid decât s-au vândut biletele pentru Glastonbury Festival, unul dintre cele mai căutate evenimente muzicale din Regatul Unit.

Proprietarul pub-ului, Sam Gregory, recunoaște că emoțiile nu dispar. „De fiecare dată, valurile de anxietate care mă cuprind sunt legate de faptul dacă vom reuși sau nu să ne ocupăm toate locurile”, a declarat acesta pentru CNN. „Sunt atât de multe locuri fantastice unde poți mânca în Bristol. Suntem incredibil de norocoși că oamenii continuă să facă efortul de a rezerva la noi … Nu considerăm acest lucru ca fiind de la sine înțeles”.

Șapte mese și o listă de așteptare de ani

The Bank Tavern se descrie drept „un mediu unic de neprietenos”. Localul nu are parcare și nici sală de mese separată. Mâncarea se servește doar la prânz, la șapte mese, care în restul săptămânii sunt ocupate de clienți fideli veniți pentru bere.

„Îi avem pe toți personajele; Mad Mick, Doctor John, Wobbly Bob”, spune Gregory. „Toți vin pentru o halbă de Bass. Este pur și simplu un pub autentic, dar cu bonusul suplimentar și neașteptat al mâncării”.

În farfurie, prânzul de duminică este construit cu atenție. Piureul de dovleac plăcintar stă la bază, urmat de trei cartofi copți din soiul Maris Piper, spanac cremos, verdețuri cu ierburi aromatice, varză roșie gătită lent și legume de sezon, precum morcovi sau păstârnac. Clienții aleg între vită, porc, pui sau o variantă vegetariană pithivier, din aluat foietaj, alături de un Yorkshire pudding pufos.

Meniul se adaptează sezonului, cu opțiuni precum miel, fazan, potârniche sau căprioară. Sosul gravy, preparat timp de trei zile, începând cu rumenirea oaselor, este realizat de o echipă de patru bucătari care încep pregătirile încă de miercuri.

În 2019, publicația The Observer a desemnat The Bank Tavern drept cel mai bun loc din Regatul Unit pentru prânzul de duminică, iar premiile regionale au continuat să se adune.

„Înseamnă să ai bucătari care iubesc ceea ce fac”, explică Gregory. „Ei pun o cantitate fenomenală de mândrie în fiecare farfurie care iese din bucătărie … asta rezonează cu clienții. Gustă și simt ceva pregătit cu drag, cu multă atenție la detalii”.

De la pub „neîngrijit” la fenomen internațional

Gregory a preluat pub-ul în timpul crizei financiare din 2008, renunțând la planul de a se alătura Royal Marines. Ce trebuia să fie o soluție temporară pentru „a ține luminile aprinse” s-a transformat într-un parcurs de 18 ani.

La început, prânzul de duminică era popular, dar lipsit de „rafinament”. Cu sprijinul unui bucătar nou, meniul a fost simplificat și îmbunătățit. Pentru Gregory, masa de duminică are o semnificație personală. „Era o masă peste care nu aveai voie să sari”, își amintește el. „Nu era niciodată multă mâncare în casă și totuși mama reușea mereu să pregătească acest prânz de duminică fantastic și eram cu toții în jurul mesei. Era invidia prietenilor mei și una dintre acele amintiri esențiale din copilărie”.

După premiul acordat de The Observer, interesul a crescut brusc. Proprietarul a investit într-o renovare amplă a bucătăriei, însă la scurt timp Regatul Unit a intrat în lockdown, în martie 2020. Pub-ul a rezistat prin livrarea de kituri pentru roast dinner de finalizat acasă. La redeschiderea completă din 2022, lista de așteptare ajunsese la patru ani.

Pentru a elimina restanțele, rezervările au fost suspendate temporar, iar timp de doi ani mesele de duminică au fost dedicate celor deja înscriși. Gregory își amintește de un copil care nu era încă născut când părinții săi au făcut rezervarea și de un client care a parcurs 230 de mile dus-întors după trei ani de așteptare.

Printre clienții cunoscuți s-au numărat comediantul Jack Whitehall și jucătoarea americană de rugby Ilona Maher, care a evoluat pentru Bristol Bears Women în primele cinci luni din 2025.

Despre Maher, Gregory spune: „Foarte distractivă. O personalitate absolut uriașă”. „Probabil am câștigat încă 1.000 – 2.000 de urmăritori, în principal din SUA, iar comentariile au fost incredibile: «Ce este asta în farfurie?» Oameni care cereau rețete pentru Yorkshire pudding și alte lucruri de acest fel”.

La rândul ei, sportiva a rezumat experiența simplu, privind farfuria aproape goală: „Este spectaculos. Exact ce îmi doream”.