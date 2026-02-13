Pentru că Valentine’s Day este ziua în care dragostea ia și unei cine romantice, dincolo de valoarea pur simbolică a sărbătorii, multe localuri au venit cu oferte care mai de care mai interesante pentru data de 14 februarie.

Crowne Plaza Bucharest, meniu à la carte

Crowne Plaza Bucharest propune în seara de 14 un meniu à la carte creat special pentru îndrăgostiți, într-o atmosferă elegantă, completată de muzică live. Pentru ca a doua zi, pe 15 februarie, sărbătoarea să fie prelungită cu un brunch romantic, prelungind astfel timpul petrecut în doi.

Corso Brasserie, Grand Hotel Bucharest

Acest local cu atmosferă rafinată propune un eveniment special de Valentine’s Day cu meniu italian contemporan și atmosferă rafinată. Biletele, așa cum formulează localul pe pagina sa web, pornesc de la 290 lei, iar meniul este un clasic italian, cu antipasti, primo, secondo și desert.

Avalon Restaurant, Sheraton Bucharest Hotel

Localul oferă o cină festivă de Valentine’s Day organizată pe 14 februarie, ideală pentru o experiență romantică în hotel de top. Chef Ashlie Dias a pregătit un meniu internațional foarte variat, iar cina începe de la ora 19.

Winestone Victoriei 37, Novotel

Concepută sub denumirea Valentine’s Day Food & Wine Pairing, cina este acompaniată de vinuri atent alese, iar meniul, conceput special pentru cupluri, la un preț sub 400 de lei pentru două persoane.

InterContinental Athenee Palace – JORJ Restaurant

Valentine’s Dinner în inima capitalei înseamnă concret cinci variante de meniu, cu vin la sosire și muzică live jazz, în seara de San Valentine. Prețul este de circa 450 lei/persoană.

Aria TNB

Un meniu special creat pentru cupluri, servit într-o atmosferă caldă, cu muzică live. Prețurile pornesc de la 450 RON/cuplu pentru meniul standard și 600 RON/cuplu pentru varianta elite.

Restaurant Osteria Treevi

Cu tema „More amore, per favore”, localul propune o cină în doi cu preparate inspirate din bucătăria italiană servite într-un cadru elegant și rafinat.

Restaurant Bocca Lupo

O experiență gourmet în care preparatele din pește și fructe de mare sunt în centrul atenției, completate de vin prosecco și un desert fin, la prețul de 295 RON/persoană.

Elephante Champagne & Tapas Bucharest

Sub numele Love in 3 Acts, locul oferă un meniu rafinat într-un cadru elegant, însoțit de muzică live, contra tarifului de 290 RON/persoană.

Sky Lounge & Bar, Grand Hotel Bucharest

O cină fine dining la înălțime, cu priveliște asupra orașului și atmosferă romantică acompaniată de un concert de pian live. Prețul este de 450 RON/cuplu, băuturile nefiind incluse.

Restaurant Elisabeta

Cina romantică include și un concert live jazz susținut de Jazzy Jo, iar biletul este de 289 RON/persoană, incluzând atât masa, cât și spectacolul.