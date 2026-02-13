Cultura ieșirilor la restaurant s-a schimbat vizibil în ultimii ani, iar operatorii din HoReCa caută soluții pentru a readuce clienții în localuri. La Sfântu Gheorghe, tendința comenzilor la domiciliu pune presiune pe restaurante, în timp ce evenimente precum Joia Gurmanzilor încearcă să mențină interesul publicului pentru masa în oraș, relatează Weradio.ro.

Președintele Asociaţiei Unităţilor Hoteliere şi de Alimentaţie Publică din Sfântu Gheorghe, Kovacs Istvan, spune că obiceiurile de consum s-au modificat radical.

„Moda de a servi masa la restaurant a cam ieşit, din păcate, că lumea mai mult comandă acasă. Cultura de restaurant a rămas numai pentru evenimente, cam 80-90%. Şi nivelul de trai parcă este mai ‘lent’, dar şi lumea s-a făcut mai comodă. Stă în fotoliu şi comandă o masă, vine ospătarul, adică firma de catering şi aduce masa direct acasă. Mănâncă pe canapea, fără să fie frumos îmbrăcat, aranjat (…) Pe vremuri, funcţionau nu ştiu câte sute de restaurante, unii au închis, s-au deschis mai multe pub-uri şi buticuri şi chestii de astea mai simple, unde nu trebuie nici faţă de masă. De fapt, lumea nici nu mai vrea faţă de masă albă, ca pe vremuri (…) Eu consider că ar trebui să ajutăm cu evenimente mult mai multe, cum ar fi cele de Valentine’s Day, de 8 Martie sau altele, ca să reuşim să atragem înapoi în restaurante aceşti musafiri, pentru că, da, din păcate, s-au cam încetinit lucrurile”, a declarat Kovacs Istvan.

În acest context, Joia Gurmanzilor, desfășurată pe 12 februarie la Sfântu Gheorghe, este văzută ca un instrument de revitalizare a pieței locale.

„Joia Gurmanzilor reia o veche tradiţie legată de postul Paştelui, când oamenii mâncau pe săturate înainte de Lăsata Secului, iar comercianţii lăsau din preţ ca să nu rămână cu mărfurile pe stoc. Am iniţiat acest eveniment în urmă cu aproape zece ani şi s-a bucurat de succes, chiar dacă au fost ani mai buni şi ani mai slabi”, a mai spus acesta.

Față de edițiile anterioare, când restaurantele erau pline și găsirea unui loc liber era dificilă, anul acesta numărul localurilor participante a fost mai mic, iar gradul de ocupare a scăzut. Nici ofertele nu au mai atins nivelul din trecut, când clienții erau întâmpinați cu meniuri a-la-carte, bufet suedez și reduceri de până la 50%, putând mânca “cât pofteau sau cât îi ‘ţinea burta’”.

Chiar și în aceste condiții, proprietarii localurilor participante consideră că evenimentul rămâne util pentru promovare și atragerea de noi clienți, deși reducerile nu au depășit în acest an 25%.

“Va fi un an delicat pentru toată lumea, dar, până la urmă, asta e; sunt anumite perioade mai grele, anumite perioade mai uşoare, trebuie să trecem prin ele. Acum mă menţin numai pentru că reuşim, de bine-de rău, să ne acoperim toate cheltuielile cu salariile, impozite, materii prime şi alte costuri aferente, dar sunt şi luni în care suntem în minus. Dar mergem înainte (…) Ideea e că noi avem clienţi, dar nu de ajuns încât să facem şi profit. Multă lume spune ‘măi, îţi merge foarte bine’, dar eu când trag linie la sfârşit de lună, văd că, de fapt, abia mi-am acoperit cheltuielile sau în anumite luni chiar suntem pe minus. Şi din cunoştinţele pe care le am eu în HoReCa, aproximativ 70-80% sunt cam în aceaşi situaţie”, a declarat patronul unui local din Sfântu Gheorghe.

Schimbarea este confirmată și de clienți. Mulți localnici spun că, mai ales după pandemie, s-au obișnuit să mănânce rapid, în drum spre serviciu sau acasă, preferând un covrig, un kebab, o pizza sau mâncare chinezească livrată.

„De la bun început, Joia Gurmanzilor a fost un eveniment bine primit de către mine şi de către prietenii mei. Obişnuiam să analizăm toate ofertele restaurantelor, vedeam meniuri noi, interesante, cu reduceri semnificative şi era un motiv în plus să ieşim, să ne întâlnim, să stăm la masă, să povestim, să socializăm şi cred că este o tradiţie frumoasă. Din păcate, de la pandemie încoace, am constatat că cateringul a cam luat faţa ieşirilor în oraş, iar şi noi, dar şi multă lume, în general, din câte am observat, preferă să comande mai degrabă acasă, decât să iasă la restaurant”, a declarat unul dintre locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe.

Într-un context economic incert și cu obiceiuri de consum în schimbare, restaurantele din Sfântu Gheorghe încearcă să se adapteze, mizând pe evenimente tematice și pe fidelizarea clienților, într-o piață în care comenzile la domiciliu câștigă tot mai mult teren.