Lăsata Secului a trecut, am fost să ne vedem nașii, am sărbătorit ultima zi „de dulce” cu câte o friptură, prăjitură sau piftie pe care am preparat-o pentru Sâmbăta Morților. Intrăm în ultima săptămână înainte de începerea Postului Mare al Paștelui (16-22 februarie în 2026), perioadă care face tranziția către postul ritualic de 40 de zile înaintea principalei sărbători a creștinătății și care poartă numele de Săptămâna Albă.

Săptămâna Albă, începutul curățirii sufletești și trupești

Credincioșii se pregătesc treptat pentru postul care urmează, atât din punct de vedere alimentar, cât și spiritual. Consumul cărnii nu mai este permis, dar se pot consuma lactate, ouă, pește, ulei și vegetale (fructe, verdețuri, leguminoase, cartofi etc.).

În plan spiritual, în Săptămâna Albă, în zilele de miercuri și vineri nu se săvârșește Sfânta Liturghie.

Postul Paștelui, 40 de zile de pocăință

Postul Paștelui va începe în acest an pe 23 februarie și se va încheia pe 11 aprilie, deoarece Paștele ortodox pică, în 2026, pe 12 aprilie.

Postul catolic

Pe de altă parte, postul Paștelui la catolici va începe miercuri, 2 martie, și se va încheia pe 4 aprilie. Spre deosebire de postul ortodox, în postul catolic se pot consuma toate alimentele din Săptămâna Albă ortodoxă.

Lăsata Secului și ultima zi de carne este la catolici (sau mai bine zis a fost) în Joia Grasă (joia trecută), iar de miercuri, zisă și Miercurea cenușii sau a sardinei în anumite locuri, începe postul. Paștele catolic pică în acest an pe 5 aprilie.