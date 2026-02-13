Cum mâine este sâmbăta morților sau Moșii de iarnă, începem să pregătim coliva, cumpărăm sau coacem colacii și, în mod particular, în această sâmbătă putem face și câteva vase mici cu piftie, pe care să le împărțim la biserică sau cimitir.

Colivă care nu se lipește, preparată la cooker

Aici avem rețeta clasică cu arpacaș de grâu, nucă și fiartă la foc mic pe aragaz. Tehnica modernă ne ajută să reducem timpul de fiert și să nu mai stăm cu grija că se lipește. Așa că o putem prepara în coocker.

Dacă este pentru pomană spălăm grâul în 9 ape. Punem în cooker 500 g sau 1 kg de grâu și adăugăm 2, respectiv 4 litri de apă și puțină sare. Punem programul RICE/OREZ. Când programul s-a terminat, scoatem aburul (sau așteptăm să putem desface capacul), punem zahăr, între 300 – 600 de g sau după gust. Dacă dorim arome i le punem tot acum: vanilie, portocală, lămâie, rom, esență de migdale, coajă de citrice. Mai fixăm pt 10 minute programul RICE/OREZ.

Lăsam să se răcească peste noapte.

Dimineață tocăm mărunt 600-800 de gr de nucă curățată. Scoatem capacul, adăugăm nuca, potrivim de gust, poate mai trebuie arome. O așezăm pe o farfurie sau într-un castron și facem deasupra o cruce din bomboane, fructe uscate sau tablete de ciocolată.

Pentru variație putem înlocui nuca tocată cu alune de pădure, fistic sau nuci caju. Putem de asemenea coace puțin nuca înainte de a o pune în colivă.

Piftie în cooker cu fierbere rapidă

Pentru a prepara piftia la cooker sau la oala sub presiune nu vom pune la fel de multă apă ca la piftia pe care o fierbem pe aragaz, deoarece aici nu se evaporă. Practic, trebuie să punem atâta apă cam câtă credem că ar trebui să rămână la final.

Ingrediente

1,5 kg porc (două picioare tăiate în jumătăți, dar și urechi, coadă și carne slabă)

2-3 căpățâni de usturoi

Sare după gust

O linguriță de piper boabe

Alte condimente după gust (foi de dafin de exemplu).

Preparare

Punem în cooker ingredientele, respectiv picioarele de porc și tot ce mai avem de porc, urechi, coadă sau carne. Adăugăm sarea, piperul, usturoiul, doar 1 sau 2. Tocăm usturoiul grosier.

Apoi turnăm apă cât să treacă peste carne cu maxim două degete și pornim oala pe temperatură setată manual pe „temperatură ridicată” și „sub presiune” (fără evacuarea aerului) . După ce e gata, depresurizați oala și verificați dacă totul este fiert cum trebuie. Între timp curățați, spălați ultima căpățână de usturoi și adăugați cățeii în oală. Setați pe funcția „supă” pentru 5 minute. Sau, dacă sunt fierte bine toate, puteți doar să puneți usturoiul în supă și acoperiți pentru 10 minute, ca să se infuzeze bine.

Dacă ați mai lăsat la fiert, depresurizați din nou și scoateți carnea și lăsați-o la răcit, apoi dezosați-o și tăiați-o în bucăți mic. Se pune în vase mici, peste se va turna supa de oase caldă, strecurată.

Se lasă la răcit, după care se pot pune la frigider.

Dacă preferați piftia de pasăre, aveți aici rețeta.