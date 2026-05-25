Pentru mulți oameni, gestul este aproape automat. Resturile de mâncare ajung într-o caserolă de plastic, sunt puse în frigider, apoi a doua zi merg direct în cuptorul cu microunde. Este rapid, comod și pare complet lipsit de riscuri. Însă mai mulți medici oncologi spun că acest obicei ar merita mai multă atenție.

Potrivit specialiștilor citați de publicația Parade, una dintre greșelile frecvente este depozitarea și încălzirea alimentelor în recipiente din plastic, mai ales dacă acestea sunt vechi, zgâriate sau expuse repetat la temperaturi ridicate. Cercetătorii atrag atenția că anumite substanțe chimice și microparticule pot migra în alimente în timp.

Plasticul poate suferi modificări în timp

Medicii arată că materialele plastice nu rămân neschimbate pentru totdeauna. Reutilizarea repetată, spălările frecvente și expunerea la căldură pot afecta structura recipientelor. În timp pot apărea fisuri microscopice sau degradări invizibile cu ochiul liber.

Printre substanțele care au ridicat semne de întrebare se numără Bisfenol A (BPA), ftalații sau stirenul. Unele dintre acestea sunt investigate pentru posibile efecte asupra sistemului hormonal și pentru potențiale implicații asupra sănătății pe termen lung. Cercetările în domeniu sunt însă în desfășurare. Specialiștii subliniază că nu există dovezi că o singură utilizare a unui recipient din plastic provoacă automat probleme grave de sănătate. Riscul analizat de cercetători este cel al expunerii repetate, pe termen lung.

- articolul continuă mai jos -

Căldura poate amplifica problema

Un aspect asupra căruia medicii insistă este încălzirea alimentelor direct în recipientele din plastic. Potrivit acestora, temperaturile ridicate pot accelera eliberarea unor compuși în mâncare.

Eticheta „microwave safe” sau „sigur pentru microunde” nu înseamnă neapărat că recipientul nu eliberează particule sau compuși chimici. Ea indică în principal faptul că recipientul nu se va deforma sau topi în timpul utilizării normale.

Medicii atrag atenția și asupra unui obicei mai puțin discutat: introducerea alimentelor foarte fierbinți direct în recipiente din plastic. Supele, pastele sau mâncărurile abia luate de pe foc pot crea condiții care favorizează degradarea materialului.

Ce recomandă specialiștii

Experții spun că nu există motive pentru panică și nici pentru aruncarea tuturor recipientelor din casă. Accentul cade pe reducerea expunerii și pe mici schimbări de rutină.

Printre recomandări se numără:

folosirea recipientelor din sticlă pentru depozitarea și încălzirea alimentelor;

utilizarea recipientelor din oțel inoxidabil pentru alimente reci;

evitarea încălzirii alimentelor în ambalaje de tip take-away;

înlocuirea caserolelor zgâriate, deformate sau foarte vechi;

lăsarea alimentelor să se răcească înainte de depozitare.

Medicii spun că prevenția înseamnă adesea schimbări mici, repetate zilnic. Iar uneori, o decizie aparent banală din bucătărie poate deveni parte a unui stil de viață mai atent.