Dacă vrem un mic dejun consistent, combinația bacon, ou și brânză rămâne un clasic. Dar această rețetă propusă de deslih.com duce lucrurile la un alt nivel. În loc de pâine, sandvișul este „îmbrăcat” în două straturi de bacon împletit și rumenit, care devin suport crocant pentru un ou prăjit cu gălbenuș moale, cheddar topit și felii de cartofi aurii. Rezultatul este un preparat intens, sățios și surprinzător de echilibrat în texturi. Baconul crocant contrastează cu gălbenușul cremos și cu brânza topită, iar cartoful adaugă consistență. Este un mic dejun care nu trece neobservat și care demonstrează că, uneori, pâinea nu este esențială.

Ingrediente pentru 2 sandvișuri

12 felii de bacon, tăiate transversal în jumătăți

2 lingurițe unt

2 ouă mari

sare

piper negru proaspăt măcinat

2 felii cheddar matur

2 felii roșie

2 cartofi medii (aproximativ 300–400 g), feliați în rondele groase de 0,5 – 1 cm

sos iute, opțional

Mod de preparare

Pregătiți mai întâi cartofii. Spălați-i bine și tăiați-i în rondele groase de aproximativ 1 cm. Așezați feliile într-un singur strat pe tavă, ungeți-le cu ulei de măsline și presărați sare și piper. Coaceți-le 20–25 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului, până devin aurii și ușor crocante la exterior. Păstrați-le calde.

Coacem acum baconul. Tapetați o tavă cu hârtie de copt. Fiecare „împletitură” din bacon este, de fapt, obținută din șase fâșii de bacon care au fost așezate ca o țesătură (vezi imaginea). Așezați trei felii de bacon paralele (să formeze un patrat). Celelalte trei fâșii de bacon le veți „țese” printre cele așezate, ca în imagine.

Trebuie să obțineți patru astfel de „împletituri” de bacon, pe care le coaceți 25–35 de minute la 220 de grade Celsius, până devine crocant și rumenit. Scoateți-l pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de grăsime.

Între timp, topiți 1 linguriță de unt într-o tigaie antiaderentă, la foc mediu. Prăjiți câte un ou până când albușul este făcut, iar gălbenușul rămâne ușor moale, aproximativ 3 minute. Condimentați cu sare și piper. Pentru un gălbenuș mai bine pătruns, puteți stropi ușor partea superioară cu unt fierbinte din tigaie. Așezați o felie de cheddar peste ou, acoperiți tigaia și lăsați 30 de secunde, până când brânza se topește. Repetați pentru al doilea ou.

Pentru asamblare, așezați câte o felie de roșie pe două dintre împletiturile de bacon. Adăugați deasupra felii de cartofi și un ou cu brânză topită. Acoperiți fiecare sandviș cu câte o a doua împletitură de bacon. Serviți imediat, cu sos iute alături, dacă doriți.