Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 6 iulie

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz avem un borș de pește și orez.

La cină, vinete umplute cu carne de pui și roșii.

Marți 7 iulie

La micul dejun testăm un compot de caise.

La prânz pregătim un grătar rapid din piept de curcan, salată de castraveți pripiți și piure de cartofi.

Seara, salată de paste Caesar.

Miercuri 8 iulie

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.

Pentru prânz, supă cremă de avocado.

Și pe seară, o salată de pui, legume, ouă și maioneză.

Joi 9 iulie

La micul dejun, o porție de chec cu fructe de sezon.

La masa de prânz, wrap cu cârnați.

Iar seara, o salată nicoise.

Vineri 10 iulie

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.

La prânz o tigaie de curcan, cartofi dulci și ciuperci.

Iar pe seară, supă minstrone în stil românesc.

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Sâmbătă 11 iulie

Dimineață începem cu pancakes.

La prânz, facem un curry de pește cu garnitură de orez. Îi spune malaay qumbe și e o specialitate somaleză

Iar seara, preparăm un wok de legume cu tăieței și sos de soia.

Duminică 12 iulie

Pentru dimineață, o fritatta cu roșii și ceapă.

La prânz, o friptură de vită cu sos chimichiurri.

Iar pentru seară, câteva bruschette cu roșii, măsline și busuioc.

Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.