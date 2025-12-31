Cu siguranță te-ai întrebat, deseori, de ce anumite combinații alimentare îți blochează digestia și te lasă cu balonare și disconfort.

Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist medicină de familie, te ajută să înțelegi pașii prin care stomacul încearcă să repare haosul după mesele grele, dar și cum îl poți ajuta să facă asta.

Sarmalele cu mămăligă țin stomacul, ficatul și pancreasul în alertă

“Sarmale cu mămăligă. Puțini sunt cei care nu adoră această combinație. Ei bine, grăsimea din carnea de porc se topește greu, cere bilă multă și enzime serioase. De asemenea, orezul din sarmale vine cu mult amidon fierbinte, care crește rapid glicemia. Rezultatul? Te bucuri de o masă, dar cu prețul unui stomac, ficat și pancreas ținute în alertă. După o astfel de masă, toate organele lucrează la foc continuu, ca într-o frabrică fără pauză de masă”, a explicat, pentru G4Food, dr. Vintilescu.

Cartofii prăjiți cu cârnați, combinația pentru dop gastric

“Cartofii prăjiți cu cârnați nu sunt chiar combinația ideală. Cârnații au grăsimi saturate și condiment care irită mucoasa gastrică. Cartofii prăjiți au grăsimi oxidate și amidon greu de procesat. Împreună fac un dop gastric, golirea stomacului încetinește și apare balonarea, iar bila se revoltă”, explică medicul.

Salata de boeuf și piftia frânează digestia

Preparate precum salata de boeuf și pfitia sunt nelipsite de pe mesele de sărbătoare, dar ambele frînează digestia.

“Piftia e colagen rece care se solidifică în stomac înainte să se topească total. Iar salata de boeuf e o bombă cu maioneză. Grăsimile încetinesc digestia. Colagenul cere timp pentru a fi digerat, iar legumele fierte sunt aproape fără enzime digestive. Practic, aceste preparate pun sistemul digestiv pe viteză foarte mică”, spune dr. Vintilescu.

Fasolea cu ciolan afumat poate da crampe abdominale

O mâncare tradițională, preferată de multe persoane, fasolea cu ciolan poate favoriza gazele, balonarea și crampele intestinale.

“Fasolea are fibre insolubile și oligozaharide nedigerabile. Bacteriile din colon fermentează tot ce nu reușește stomacul să digere. Ciolanul înseamnă grăsimi, sare, afumătură. O astfel de mâncare poate produce mult disconfort abdominal”, explică medicul.

Varza călită cu carne de porc, un preparat greu digerabil

Varza călită cu carne de porc poate fi delicioasă, dar poate avea și consecințe neplăcute.

“Varza are fibre dure, greu de descompus în procesul digestiv. Carnea de porc cere enzime puternice și multă bilă, pentru a fi digerată. Când consumi împreună varza călită și carnea de porc, digestia ta încetinește iar colonul fermentează tot ce nu a fost digerat. Din păcate, românul mănâncă mult și consumă preparate grele, iar stomacul nu este un mixer industrial. Dacă îl încarci cu grăsimi solide, amidon și fibre, el va protesta”, a explicat, pentru g4food.ro, dr. Vintilescu.

Cine mănâncă, de sărbători, papaya, ananas și iaurt?

Ne putem ajuta digestia, numai că toate alimentele care ar ajuta-o nu prea se regăsesc în meniul de sărbători.

“Ideal ar fi să poți combina astfel de alimente grele cu fructe ce conțin substanțe ce ajută digestia. Dar cine mănâncă papaya și ananas după cârnați, chiar dacă ele conțin substanțe precum papaina și bromelina, ce ar ajuta digestia? Sau cine are chef să bea un iaurt, pentru a obține o suplimentare de fermenți lactici, după ce a mâncat piftie și salată de boeuf? Unica soluție este moderația. Nu mâncați în exces alimente grele și încercați să aveți în meniu și fructe și legume proaspete”, recomandă dr. Răzvan Vintilescu.