În perioadele de post, rețetele simple, bazate pe ingrediente accesibile, revin în prim-plan. Salata orientală este una dintre cele mai populare alegeri: se prepară rapid, este consistentă și poate fi adaptată ușor, în funcție de preferințe.
Rețeta clasică de post exclude ouăle, dar păstrează combinația echilibrată de cartofi, ceapă și măsline, completată de un dressing simplu, pe bază de ulei și oțet.
Cartofii se fierb în coajă, în apă cu sare, până devin fragezi, dar nu sfărâmicioși. După ce se răcesc ușor, se curăță și se taie cuburi potrivite.
Ceapa se taie solzișori și, dacă este prea iute, se poate clăti rapid cu apă rece. Castraveții murați se taie rondele sau cuburi mici.
Într-un bol mare, se amestecă cartofii cu ceapa, măslinele și castraveții. Separat, se prepară dressingul din ulei, oțet sau zeamă de lămâie, sare și piper, care se toarnă peste salată.
Se amestecă ușor, pentru a nu zdrobi cartofii, iar la final se poate adăuga pătrunjel proaspăt tocat.
Salata se servește la temperatura camerei sau ușor răcită și poate fi consumată ca fel principal sau garnitură. Este una dintre acele rețete care își păstrează gustul și a doua zi, după ce aromele se întrepătrund.
