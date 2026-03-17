Valencia este un oraș care, din punct de vedere gastronomic, a lăsat o amprentă puternică în bucătăria spaniolă. Are preparate celebre precum paella și numeroase alte feluri de orez, dar ascunde și un secret bine păstrat: esgarraet.

Esgarraet este o rețetă ușoară, cu o combinație intensă de arome și foarte simplu de pregătit. Se face din ardei copți și cod sărat, foarte consumat în perioada Postului Paștelui (la catolici postul permite consumul de pește și lactate – n.r.), totul stropit cu ulei de măsline extravirgin, decorat cu măsline negre și semințe de pin. Se poate servi atât ca aperitiv sandwich, cât și ca salată. Este unul dintre preparatele valenciene care nu lipsesc de la mesele de familie.

Despre codul islandez

Bacalaul islandez folosit în această rețetă își trage numele de la metoda de preparare. Este mai scump deoarece are un timp de maturare mai lung în sare și este parțial desărat în apă, fiind așezat în straturi. Din acest motiv, carnea sa este mai compactă.

Se caracterizează printr-o textură fermă și o culoare aurie. Nu mai este necesară desărarea lui înainte de consum, putând fi folosit direct.

Eu nu mă omor după cod în general, așa că l-am înlocuit cu sardele din conservă

Ingrediente pentru sandwich-ul esgarraet

300 g de ardei roșii copți

100 g de cod sărat sau echivalentul în sardine în conservă

3 căței de usturoi

ulei de măsline extravirgin

măsline negre pentru decor.

Preparare pas cu pas