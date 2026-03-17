Valencia este un oraș care, din punct de vedere gastronomic, a lăsat o amprentă puternică în bucătăria spaniolă. Are preparate celebre precum paella și numeroase alte feluri de orez, dar ascunde și un secret bine păstrat: esgarraet.
Esgarraet este o rețetă ușoară, cu o combinație intensă de arome și foarte simplu de pregătit. Se face din ardei copți și cod sărat, foarte consumat în perioada Postului Paștelui (la catolici postul permite consumul de pește și lactate – n.r.), totul stropit cu ulei de măsline extravirgin, decorat cu măsline negre și semințe de pin. Se poate servi atât ca aperitiv sandwich, cât și ca salată. Este unul dintre preparatele valenciene care nu lipsesc de la mesele de familie.
Despre codul islandez
Bacalaul islandez folosit în această rețetă își trage numele de la metoda de preparare. Este mai scump deoarece are un timp de maturare mai lung în sare și este parțial desărat în apă, fiind așezat în straturi. Din acest motiv, carnea sa este mai compactă.
Se caracterizează printr-o textură fermă și o culoare aurie. Nu mai este necesară desărarea lui înainte de consum, putând fi folosit direct.
Eu nu mă omor după cod în general, așa că l-am înlocuit cu sardele din conservă
Ingrediente pentru sandwich-ul esgarraet
- 300 g de ardei roșii copți
- 100 g de cod sărat sau echivalentul în sardine în conservă
- 3 căței de usturoi
- ulei de măsline extravirgin
- măsline negre pentru decor.
Preparare pas cu pas
- Spală ardeii roșii, usucă-i cu hârtie de bucătărie și coace-i în cuptor sau pe grătar, întorcându-i pentru a se coace uniform pe toate părțile.
- După ce sunt copți, scoate-i și, pentru a desprinde mai ușor coaja, acoperă-i pentru câteva minute cu folie de aluminiu. Îndepărtează coaja, scoate semințele și rupe ardeii în fâșii. De aici vine și numele de „esgarraet”, care înseamnă „sfâșiat” sau „rupt în bucăți”.
- Pune fâșiile de ardei într-un platou și stropește-le cu mult ulei de măsline extravirgin. Dacă nu ai timp să coci ardeii, poți folosi ardei copți la borcan, deși gustul nu va fi același.
- Curăță usturoiul, taie-l mărunt și adaugă-l peste ardei și ulei.
- Desfă peștele în bucăți mici și adaugă-l în vas. Amestecă totul bine pentru ca ingredientele să se îmbibe cu ulei și aromele să se combine.
- Acoperă vasul cu folie alimentară și lasă preparatul să se odihnească, ideal o zi întreagă, sau cel puțin câteva ore, de preferat în frigider.
- După timpul de odihnă, scoate-l din frigider, pune-l pe felii de pâine proaspătă sau pe un platou de servire și decorează cu măsline negre și semințe de pin.
