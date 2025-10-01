Salata de ton cu năut și legume se inspiră din principiile dietei mediteraneene, una dintre cele mai apreciate la nivel mondial pentru echilibrul său între gust și sănătate. Combină proteinele de calitate din ton, fibrele și mineralele din năut, cu prospețimea legumelor crude și aromele ușoare ale uleiului de măsline și sucului de lămâie. Este un preparat nutritiv, sățios și bogat în antioxidanți, dar în același timp ușor și rapid de pregătit. Perfect pentru un prânz rapid, o cină lejeră sau chiar pentru a fi luată la pachet, această salată reunește simplitatea ingredientelor accesibile cu beneficiile unei alimentații sănătoase și echilibrate.

Ingrediente (2-3 porții)

160 grame ton RIO Mare

200 de g de năut fiert (din conservă sau gătit acasă)

1 ardei gras roșu, tăiat cubulețe

1 castravete, tăiat cuburi mici

8-10 roșii cherry, tăiate în jumătate

½ ceapă roșie, tocată fin

2 linguri de porumb dulce

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 lingură suc de lămâie

Sare și piper după gust

Coriandru tocat

Mod de preparare

Pregătirea năutului: Dacă folosești năut la conservă, clătește-l bine sub jet de apă rece și scurge-l. Amestecarea ingredientelor: Într-un bol mare pune năutul, tonul scurs, ardeiul, castravetele, roșiile cherry, ceapa roșie și porumbul. Dressing: Amestecă uleiul de măsline cu zeama de lămâie, sarea și piperul. Finalizare: Toarnă dressingul peste salată, amestecă ușor și presară coriandru tocat. Servire: Se poate mânca imediat sau lăsa 10 minute la rece ca să se combine aromele.

Variante și adaosuri