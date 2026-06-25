Salata de cartofi este unul dintre cele mai iubite preparate din lume, însă versiunea japoneză are câteva ingrediente care îi schimbă complet textura și aroma. Spre deosebire de rețetele clasice europene, aceasta combină cartofii cu castravete, morcov, șuncă și maioneză japoneză, rezultând o salată cremoasă, ușor dulceagă și foarte răcoritoare.
Un alt detaliu specific bucătăriei japoneze este faptul că o parte dintre cartofi sunt zdrobiți, iar alții sunt lăsați în bucăți mai mari. Astfel, preparatul capătă o textură cremoasă, dar păstrează și consistența ingredientului principal, arată Allrecipes.
În rețeta originală sunt folosiți cartofi Yukon Gold, apreciați pentru textura lor fină, însă pot fi înlocuiți cu orice cartofi galbeni care își păstrează bine forma după fierbere.
Dressingul este preparat din maioneză japoneză, muștar Dijon și oțet de orez. Castravetele este presărat înainte cu sare pentru a elimina excesul de apă, iar morcovul și ceapa verde adaugă prospețime și culoare. Șunca tăiată fâșii completează preparatul și îl transformă într-o masă ușoară de vară.
Salata poate fi servită ca garnitură, dar și ca fel principal la prânz sau cină, după ce este ținută la frigider aproximativ 30 de minute.
Se pune oul într-o crăticioară și se acoperă cu apă. Se aduce la fierbere, se lasă câteva minute și apoi vasul se ia de pe foc și se lasă acoperit timp de 15 minute. Oul se transferă într-un bol cu apă și gheață, se curăță și se taie grosier.
Între timp, cartofii se fierb în apă cu sare timp de 15-20 de minute, până devin fragezi. Se scurg și se pun din nou în cratiță.
Se curăță, apoi se adaugă peste ei oțetul de orez, zahărul, jumătate de linguriță de sare și piperul. Cartofii se zdrobesc ușor, fără a-i transforma în piure. Este important să rămână și bucăți mai mari. Se transferă apoi într-un bol larg și se lasă la răcit aproximativ 30 de minute.
Castravetele se taie foarte subțire, se presară cu restul de sare și se lasă 10 minute într-o strecurătoare. Apoi se stoarce bine pentru a elimina excesul de apă.
După ce cartofii s-au răcit, se adaugă oul fiert, castravetele, șunca, maioneza japoneză, morcovul ras, ceapa verde și muștarul Dijon.
Ingredientele se amestecă ușor până se omogenizează. Salata se acoperă și se păstrează la frigider aproximativ 30 de minute înainte de servire.
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