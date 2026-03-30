30 mart. 2026, FoodLife
Piperul Szechuan, condimentul care nu este iute, dar poate susține sănătatea / Ar putea reduce inflamația și susține digestia / Bonus: cum să-l folosești în rețete
30 mart. 2026, FoodLife
FOTO: Freepik

Un condiment tot mai prezent în bucătăriile moderne atrage atenția nu doar prin gustul său neobișnuit, ci și prin potențialele beneficii pentru sănătate. Piperul Szechuan, folosit de secole în bucătăria asiatică și în medicina tradițională chineză, este studiat acum pentru efectele sale asupra organismului. Potrivit unei analize publicate de Food & Wine, acest ingredient nu este, de fapt, un tip de piper clasic, ci provine din coaja uscată a unui arbust din familia citricelor. Spre deosebire de ardeiul iute, nu conține capsaicină, substanța responsabilă pentru senzația de iuțeală, dar produce o senzație specifică de amorțeală și furnicături pe limbă.

Bogat în antioxidanți și compuși activi

Cercetările arată că piperul Szechuan conține peste 140 de compuși bioactivi, inclusiv flavonoide, alcaloizi și uleiuri aromatice precum limonenul și linaloolul. Acești compuși au proprietăți antioxidante, antibacteriene și antiinflamatorii.

Un rol important îl are o substanță numită hydroxy-α-sanshool, responsabilă pentru senzația de furnicături, dar care ar putea contribui și la reducerea durerii și inflamației. În plus, condimentul este o sursă de vitamine A și C, esențiale pentru sistemul imunitar și sănătatea pielii.

Posibile beneficii pentru digestie și sistemul imunitar

Specialiștii susțin că piperul Szechuan ar putea susține sănătatea digestivă și echilibrul microbiomului intestinal. Proprietățile sale antimicrobiene și stimularea enzimelor digestive îl fac util în alimentație, mai ales în preparatele bogate sau greu de digerat.

De asemenea, compușii activi pot contribui la reducerea inflamațiilor din organism și la susținerea imunității, fiind incluși frecvent în preparate tradiționale cu rol terapeutic.

Cum poate fi consumat

Piperul Szechuan este folosit în mod obișnuit ca condiment, dar poate fi preparat și sub formă de ulei, ceai sau sirop. Experții spun că nu este nevoie de cantități mari pentru a beneficia de proprietățile sale. „Chiar și un sfert de linguriță adăugat în preparate de câteva ori pe săptămână poate fi suficient”, arată specialiștii citați.

Pentru un gust mai intens, se recomandă prăjirea ușoară și măcinarea boabelor înainte de utilizare.

Atenție la consumul excesiv

Deși este considerat sigur în cantități moderate, consumul excesiv poate provoca disconfort. Printre efectele posibile se numără amorțeală accentuată, iritații digestive sau senzații de arsură la nivelul gâtului. De asemenea, unele substanțe din compoziție pot interfera cu medicamentele pentru diabet sau tensiune arterială, motiv pentru care este recomandată consultarea unui medic înainte de consum regulat. În medicina tradițională chineză, condimentul este evitat în timpul sarcinii.

Piperul Szechuan demonstrează că unele ingrediente aparent simple pot avea efecte complexe asupra organismului. Deși nu este un remediu miraculos, integrarea sa în alimentație poate aduce beneficii, mai ales în cadrul unei diete echilibrate.

Într-o perioadă în care interesul pentru alimentația funcțională este în creștere, acest condiment exotic își câștigă locul nu doar în bucătărie, ci și în discuțiile despre sănătate și nutriție.

