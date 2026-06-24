Udarea este una dintre cele mai frecvente provocări pentru cei care cresc plante de apartament. Atât lipsa apei, cât și excesul de umiditate pot afecta sănătatea plantelor, iar diferența dintre cele două situații nu este întotdeauna ușor de observat.

Specialiștii în horticultură spun că plantele cultivate în interior depind aproape în totalitate de îngrijirea proprietarilor, deoarece nu beneficiază de condițiile naturale din exterior. Din acest motiv, este important să recunoaștem din timp semnele care indică faptul că o plantă este însetată.

1. Verifică substratul în care este plantată

Chiar dacă o plantă este udată regulat, compoziția pământului poate influența capacitatea acesteia de a reține apa. Un substrat potrivit trebuie să păstreze umiditatea suficient de mult timp, dar și să permită circulația aerului și drenarea excesului de apă.

Specialiștii recomandă utilizarea unor materiale precum perlitul sau vermiculitul, care contribuie la aerarea solului și la menținerea unei umidități echilibrate în ghiveci.

2. Stabilește momente regulate de verificare, nu de udare

Mulți proprietari de plante aleg să ude în aceeași zi a săptămânii, însă această metodă poate duce la greșeli. Necesarul de apă diferă în funcție de temperatură, lumină și umiditatea aerului.

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O plantă poate avea nevoie de mai multă apă vara și mult mai puțină în sezonul rece. În loc să respecți un calendar strict de udare, este mai eficient să îți setezi un memento pentru a verifica periodic starea plantei și a substratului.

3. Analizează frunzele

Aspectul frunzelor oferă adesea primele indicii despre nivelul de hidratare al plantei.

Frunzele căzute, ofilite sau răsucite spre interior pot indica lipsa apei. Înainte de a se usca complet, acestea devin adesea moi și lipsite de fermitate. La plantele cu frunze groase și cărnoase pot apărea riduri fine pe suprafața acestora.

Un alt semn mai subtil este pierderea luciului natural. Multe plante de apartament își pierd din strălucire înainte de a începe să se ofilească vizibil.

4. Verifică umiditatea solului

Frunzele lăsate nu indică întotdeauna lipsa apei. Același simptom poate apărea și atunci când planta este udată excesiv.

Pentru a evita confuziile, verifică și substratul. Introdu degetul aproximativ un centimetru în pământ. Dacă stratul superior este uscat și frunzele par lipsite de vitalitate, planta are probabil nevoie de apă.

Și culoarea substratului poate oferi indicii. Multe amestecuri de pământ devin mai deschise la culoare pe măsură ce se usucă.

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5. Ridică ghiveciul

În cazul plantelor mici și medii, greutatea ghiveciului poate spune multe despre nivelul de umiditate.

Pământul umed reține apă asemenea unui burete și este considerabil mai greu decât atunci când este uscat. Cu timpul, proprietarii de plante învață să estimeze necesarul de apă doar ridicând ghiveciul și comparând greutatea acestuia cu cea obișnuită după udare.

De ce este important să eviți udarea „după calendar”

Experții atrag atenția că nu există o regulă universală privind frecvența udării. Aceeași plantă poate avea nevoi diferite în funcție de sezon, amplasare sau condițiile din locuință.

Observarea regulată a frunzelor, a substratului și a greutății ghiveciului rămâne cea mai sigură metodă pentru a stabili momentul potrivit pentru udare și pentru a menține plantele sănătoase pe termen lung.