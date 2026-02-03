Salata ezme este unul dintre cele mai cunoscute „meze” din bucătăria turcească, servită frecvent înainte de felurile principale sau alături de preparate la grătar. Este o salată picantă, intens aromată, pe bază de roșii, ardei și ceapă, tocată foarte fin, aproape ca o pastă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

De unde provine salata ezme

Ezme își are originile în sud-estul Turciei, o zonă cunoscută pentru mâncărurile sale condimentate și pentru folosirea generoasă a ardeilor iuți. Cuvântul „ezme” vine din limba turcă și înseamnă „zdrobit” sau „pisat”, descriind exact textura preparatului. Tradițional, legumele erau tocate manual cu cuțitul sau zdrobite într-un mojar, pentru a obține o consistență fină, dar nu complet omogenă.

Inițial, ezme era o mâncare de casă, pregătită din legume de sezon, servită alături de pâine proaspătă sau lipie. Astăzi, salata se regăsește în aproape toate restaurantele turcești, fiind considerată un preparat de bază al mesei.

Rețetă tradițională de salată ezme

Ingrediente:

3-4 roșii bine coapte

1 ceapă mică

1 ardei capia roșu

1 ardei iute verde sau roșu, după gust

1-2 linguri pastă de ardei iute sau pastă de ardei roșu

2 linguri ulei de măsline

1 lingură suc de lămâie sau oțet de rodie

sare, după gust

opțional: puțin chimion sau boia iute

Mod de preparare:

Roșiile se decojesc și se curăță de semințe, apoi se toacă foarte mărunt. Ceapa, ardeiul capia și ardeiul iute se toacă la fel de fin. Toate ingredientele se amestecă într-un bol, se adaugă pasta de ardei, uleiul de măsline și sucul de lămâie sau oțetul de rodie.

Se potrivește de sare și, dacă se dorește, se adaugă un praf de chimion sau boia iute. Salata se lasă câteva minute la odihnit, pentru ca aromele să se lege.

Cum se servește

Salata ezme se servește rece sau la temperatura camerei, de obicei ca aperitiv, alături de lipie sau pâine. În Turcia, este adesea pusă pe masă lângă kebab, carne la grătar sau alte meze, fiind apreciată pentru gustul său proaspăt și ușor picant.