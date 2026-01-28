Rețetele Juanitei

Am gustat într-un restaurant georgian zilele trecute mai multe feluri tradiționale, cu carne, cu brânză, cu legume, sfeclă, borș, dar dintre toate cel mai mult mi-a plăcut salata tradițională georgiană, practic o salată ca a noastră mixtă de vară, cu roșii, castraveți și ceapă. Dar farmecul i-l dădea vinegreta cu condimente specific georgiene și …. ingredientul secret: nuca, măcinată și presărată peste salată. O minunăție de gust!

Am ingredinetele în frigider și m-am gândit să le adaug și ceva resturi de friptură de piept de pui și a ieșit la fel de bună. Condimentele și nuca n-au lipsit. Iar dacă mă întrebați: de unde condimente georgiene? Internetul și livrările zilele astea aduc orice la ușă.

Iată ce conțin condimentele georgiene, dacă vreți să le preparați acasă. Sincer, n-am încercat, vă las o rețetă preluată.

Ingrediente pentru salata georgiană

3 roșii coapte

1 castravete mai mare sau 2 mai mici

Jumătate de ceapă roșie sau 4 fire de ceapă verde

100 de g de nuci măcinate sau tocate mărunt

Vinegreta:

2 linguri ulei de măsline extravirgin

Sucul de la jumătate de lămâie

Sare

Condimente georgiene.

Preparare

Se spală și se taie felii roșiile și castravetele. Apoi se curăță, se spală și se taie în felii suțiri ceapa. Se macină nucile în blender.

Eu cum am pus și pui, am rupt pieptul de pui rece în fâșii subțiri.

Am preparat vinegreta din ingredientele de mai sus. Sare și condimente punem după gust.

Am turnat peste salată, iar la final, am presărat nucile măcinate.

Poftă bună!