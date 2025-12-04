Liziera de Lac, ansamblul rezidențial premium dezvoltat de Liebrecht & wooD în estul Capitalei, a inaugurat primul magazin robotizat din România, funcțional 24/7 și dezvoltat integral de start-up-ul românesc SQB Robotics. Noul serviciu, denumit Proximart, completează mixul de facilități ale comunității și marchează o premieră la nivel național, potrivit unui comunicat de presă.

Magazinul automatizat este amplasat în apropierea clădirii AGORA și oferă rezidenților o gamă variată de produse esențiale: alimente de bază, conserve, pâine, lapte UHT, produse cosmetice și de curățenie, dar și băuturi și gustări. Totul se desfășoară fără personal fizic: clienții selectează produsele de pe un ecran tactil exterior, plătesc cu cardul, iar robotul preia produsele de pe raft și le livrează rapid într-o fereastră securizată.

„Integrarea acestui concept în Liziera de Lac reprezintă un pas firesc în dezvoltarea infrastructurii noastre și completează paleta largă de facilități oferită rezidenților”, a declarat Raluca Dumitrică, Head of Marketing Liebrecht & wooD România.

La rândul său, Alexandra Boros, cofondator al SQB Robotics, afirmă că lansarea magazinului din Liziera de Lac reprezintă „un moment important pentru piața de retail din România”, subliniind că soluția este complet dezvoltată local și își propune să aducă tehnologie accesibilă în comunități moderne.

Cum funcționează

Proximart funcționează printr-un sistem software avansat care monitorizează stocurile și optimizează întregul proces. Modelul este conceput pentru a răspunde nevoilor unui stil de viață dinamic, în care accesul rapid și sigur la cumpărături devine tot mai important.

Ansamblul Liziera de Lac, amplasat la 20 de minute de zona Pallady și conectat la marile artere din Estul Bucureștiului, găzduiește deja peste 200 de rezidenți și un portofoliu extins de facilități: piscina semiolimpică LIDO by David Popovici, piste de biciclete, terenuri de sport, zone de recreere pe malul lacului Tătaru, locuri de joacă, un centru educațional și AGORA HUB – spațiu comunitar dedicat muncii și activităților sportive.