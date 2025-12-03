În ultimele 12 luni, românii au rămas fideli preparatelor tradiționale, comenzile de mici și ciorbe fiind în topul preferințelor de 1 Mai și 1 Decembrie, arată datele Glovo. București, Constanța, Brașov, Iași și Cluj-Napoca conduc la numărul de comenzi, iar valoarea unor comenzi ce include preparate tradiționale ajunge la mii de lei. Pe 1 decembrie 2025, România s-a situat pe locul al treilea în rețeaua globală Glovo la comenzile de la supermarketuri și magazine specializate, confirmând că tradiția culinară se combină tot mai mult cu comoditatea livrărilor la domiciliu.

În ultimele 12 luni, categoria „tradițional și grill” din Glovo a fost condusă detașat de micul românesc, urmat de ciorba de burtă. Preferințele utilizatorilor rămân constante: ciorba de perișoare, cea de văcuță și ciorba de legume completează topul felurilor comandate în orice anotimp. Bucureștiul este campion absolut la comenzi, urmat de Constanța, Brașov, Iași, Pitești și Cluj-Napoca.

Recorduri de Ziua României

Pe 1 Decembrie, două momente au „aprins” aplicația: ora 12:00 și ora 18:00. Minutul de aur a fost consemnat la 18:12, când s-a înregistrat cel mai mare număr de comenzi pe minut.

Și valoarea comenzilor a fost pe măsură. Cea mai mare comandă din categoria tradițional, plasată de un bucureștean, a depășit 1.900 de lei și a conținut exclusiv mici și cartofi prăjiți.

Dacă 1 Decembrie a fost ziua ciorbei și a fasolei, 1 Mai 2025 a bifat recordul absolut de comenzi pentru preparate tradiționale în ultimul an. Românii au transformat grătarul de 1 Mai într-o experiență livrată acasă, preferând să petreacă mai mult timp cu prietenii decât la cumpărături.

Aproape 400 de porții de papanași comandate de un singur utilizator

La nivelul întregului an, intervalul de vârf pentru comenzi de preparate tradiționale rămâne ora 12:00, când mulți români aleg ciorbe și feluri consistente pentru pauza de prânz. Cele mai aglomerate zile sunt miercurea, joia și vinerea.

Un sibian a bifat în ultimele 12 luni nu mai puțin de 394 de porții de papanași, un adevărat record în categoria deserturilor tradiționale. Ziua de 14 februarie 2025 a fost cea mai „dulce”, cu cele mai multe porții comandate de acest utilizator într-o singură zi.

Tot în ultimele 12 luni, cea mai mare comandă din categoria tradițional a depășit 7.300 de lei și a inclus mici, cârnați, ciolan afumat, mămăligă, cartofi la cuptor și alte preparate specifice.

România, locul al treilea în rețeaua Glovo la comenzile de supermarket

De Ziua Națională, românii nu au comandat doar mâncare tradițională: burgerii au urcat puternic în topul preferințelor fast-food, iar apa și bananele au fost printre cele mai livrate produse din categoria supermarket. La nivel global, România s-a situat pe locul al treilea în rețeaua Glovo în ceea ce privește comenzile rapide de la supermarketuri și magazine specializate, după Spania și Polonia.

