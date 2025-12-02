Mega Image şi Profi Rom Food, ambele membre ale Grupului Ahold Delhaize, vor funcţiona sub forma unei entităţi juridice unice, începând cu 31 martie 2026, pentru a crea o organizaţie mai puternică şi mai eficientă, păstrând separate brandurile locale şi operaţiunile cu clienţii, au anunţat, marţi, reprezentanţii celor două companii, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat comun, această fuziune va ajuta cele două branduri să aducă beneficii concrete clienţilor, angajaţilor şi comunităţilor locale şi, totodată, va îmbunătăţi eficienţa operaţională, va sprijini furnizorii locali şi va spori calitatea produselor oferite în întreaga Românie.

Această iniţiativă strategică are scopul de a consolida coerenţa organizaţională, de a stimula eficienţa operaţională, de a optimiza alocarea resurselor şi de a oferi valoare adăugată clienţilor.

“Această fuziune reprezintă o oportunitate pentru ambele branduri de a rămâne conectate local cu clienţii lor şi, în acelaşi timp, de a aduce împreună echipele, expertiza şi angajamentul comun faţă de comunităţile deservite. Prin unificarea punctelor noastre forte, putem oferi o valoare mai bună clienţilor noştri, putem sprijini mai eficient producătorii locali şi putem consolida conexiunile în fiecare comunitate în care operăm”, a declarat directorul general al Mega Image România, Mircea Moga, citat în comunicat.

Cele două entităţi se vor concentra suplimentar pe dezvoltarea unor parteneriate solide cu producătorii locali şi vor rămâne dedicate construirii unor conexiuni puternice cu comunităţile, în linie cu valorile fundamentale ale grupului Ahold Delhaize.

Prin susţinerea furnizorilor locali, atât Mega Image, cât şi Profi, oferă clienţilor din România sortimente proaspete, de înaltă calitate, la preţuri competitive, reducând costurile lanţului de aprovizionare, oferind totodată produse locale foarte apreciate.

“Această decizie ne permite să ne punem expertiza şi capabilităţile unice în slujba unei organizaţii mai mari, structurate strategic. Deşi vom face parte dintr-o structură unificată, ştim că individualitatea şi valorile fundamentale ale brandurilor Profi şi Mega Image vor rămâne nealterate, iar eforturile noastre comune vor genera un impact mai mare şi o valoare sporită pentru clienţi şi pentru toate părţile implicate”, a afirmat, la rândul său, directorul general al Profi Rom Food, Mihai Spulber.

Mega Image şi Profi au împreună o reţea de 2.700 de magazine, cu 40.000 de angajaţi, deservind milioane de clienţi în peste 800 de oraşe şi localităţi din România.

Ahold Delhaize a finalizat achiziţia retailerului român de produse alimentare Profi Rom Food SRL (Profi) de la MidEuropa pentru o sumă de aproximativ 1,3 miliarde euro, a anunţat, în ianuarie 2025, retailerul belgian. Ahold Delhaize opera în România aproape 1.000 de magazine sub brandul Mega Image, iar Profi, important retailer de produse alimentare tradiţionale din România, avea aproximativ 1.700 de supermarketuri şi magazine de proximitate.

Intenţia Ahold Delhaize de a achiziţiona Profi a fost anunţată pe 30 octombrie 2023 şi aprobată de Consiliul Concurenţei din România, sub rezerva obligaţiilor post-închidere privind relaţiile cu furnizorii de pe piaţa de retail din România, precum şi cesionarea a 87 de magazine. Astfel, Mega Image s-a angajat să cesioneze 87 de magazine din 44 de localităţi în care activităţile celor două companii se suprapuneau şi ar putea conduce la reducerea posibilităţilor de alegere ale consumatorilor.

Ulterior, Mega Image a prezentat autorităţii de concurenţă propunerea ca Annabella SRL să cumpere cele 87 de magazine, incluzând toate activele şi personalul care sunt necesare pentru a asigura viabilitatea şi competitivitatea respectivelor magazine, în special: spaţiul comercial, echipamentele, personalul, stocul, clientela şi vadul comercial. Consiliul Concurenţei şi-a exprimat acordul de principiu cu privire la această tranzacţie.