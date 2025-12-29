Rusia face pași concreți pentru a reduce dependența de importurile de banane, unul dintre cele mai consumate fructe din țară, lansând proiecte de producție internă în sere, în special în regiunile din sud. Inițiativa vine pe fondul creșterii accentuate a prețurilor, cauzate de sancțiuni, probleme logistice și deprecierea rublei, relatează RFI.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În iulie 2024, Pavel Zarubin, jurnalist considerat apropiat de Kremlin, a publicat un scurt videoclip filmat într-o seră aflată la reședința prezidențială Novo-Ougarevo, la sud de Moscova. În imagini, acesta prezenta cultura de banane „fabricate în Rusia”, arătând frunze mari, verzi, care acopereau ciorchini generoși de fructe, și sublinia faptul că acestea au crescut „în condițiile climatice ale Rusiei”. Videoclipul, difuzat pe canalul său personal de Telegram, cu ocazia vizitei în Rusia a premierului indian Narendra Modi, a trecut aproape neobservat la momentul respectiv, dar s-a dovedit ulterior un semnal al unui interes real, concretizat în ultimele luni.

Banana, un fruct extrem de popular în Rusia

Banana este unul dintre cele mai îndrăgite fructe de către consumatorii ruși, chiar dacă, în ultimii ani, prețul său a crescut semnificativ. Potrivit publicației de specialitate Agro Trend, în 2024 consumul de banane a fost mai mare cu 0,8–0,9 kilograme decât cel de mere, ajungând la 9,8 kilograme pe cap de locuitor pe an. Comparația este relevantă, având în vedere că mărul este un produs tradițional extrem de popular în Rusia.

Popularitatea constantă a bananelor a fost atât de mare încât, în primăvara anului 2024, autoritățile au luat în calcul includerea acestora pe lista produselor considerate „social importante”, alături de carne și ouă. O astfel de clasificare ar permite statului să intervină direct asupra prețurilor. În prezent, lista cuprinde 24 de produse, iar pentru oricare dintre ele statul poate impune un plafon temporar al prețurilor dacă, într-o anumită regiune, acestea cresc cu peste 10% într-o perioadă de 60 de zile, pentru maximum 90 de zile.

În cazul bananelor, autoritățile au optat însă pentru o altă strategie, menită să limiteze atât scumpirile de la raft, cât și dependența de importuri.

Importuri din Ecuador, tot mai problematice

În ultimii ani, Rusia a importat anual între 1,3 și 1,5 milioane de tone de banane, potrivit cotidianului Izvestia, majoritatea provenind din Ecuador. După 2022, prețul acestora a crescut considerabil: de la puțin peste 97 de ruble pe kilogram înainte de război, la peste 150 de ruble în prezent. Printre cauze se numără dificultățile logistice generate de sancțiuni, deprecierea rublei și creșterea cotațiilor internaționale. În plus, prelungirea timpilor de transport complică distribuția pe piața internă.

La acestea se adaugă și preocupări legate de securitate. Potrivit presei ruse, autoritățile iau în calcul faptul că transporturile de banane pot fi folosite ca paravan pentru traficul de droguri. Un caz care a atras atenția a avut loc în septembrie anul trecut, când agenții FSB și ai serviciului vamal au descoperit peste o tonă și jumătate de cocaină într-un transport de banane sosit în portul Sankt Petersburg din Ecuador. Valoarea drogurilor a fost estimată la 20 de miliarde de ruble, fiind cea mai mare captură de acest tip realizată vreodată de vama rusă, iar în caz a fost deschis un dosar penal.

Producția internă, sprijinită de stat, dar contestată de unii experți

În acest context, producția internă de banane este văzută de autorități ca cea mai evidentă soluție. Din cauza climei, aceasta este posibilă doar în sere și, cel puțin deocamdată, doar în sudul Rusiei. Unii specialiști din sector și-au exprimat însă rezervele, argumentând că bananele cultivate în sere vor fi inevitabil scumpe, din cauza investițiilor mari necesare pentru construcția și echiparea serelor, precum și a costurilor ridicate cu încălzirea și iluminatul suplimentar.

Tamara Reșetnikova, director general al companiei „Tekhnologii Rosta” (Tehnologii de creștere), declara în luna iunie, într-un interviu acordat revistei de specialitate Agro Investor, că un preț de 150–180 de ruble pe kilogram, similar cu cel actual din magazinele din Moscova, nu ar permite amortizarea investițiilor în producție. Potrivit acesteia, costurile nu ar putea fi compensate nici prin volume mari, chiar și în condițiile unui sprijin guvernamental.

Banana, inclusă oficial pe lista produselor agricole rusești

În ciuda scepticismului unor experți, autoritățile și o parte a mediului de afaceri consideră proiectul viabil. Agenția de stat RIA Novosti relata în octombrie că ministrul Agriculturii a anunțat, în cadrul unui forum oficial, demararea primelor construcții de sere dedicate culturii bananelor. Guvernatorul regiunii Stavropol a declarat că primele recolte locale ar urma să fie disponibile pentru consum în 2027, iar alte regiuni din sud, precum Krasnodar, au început deja primele culturi experimentale.

La Soci, potrivit agenției Interfax, care citează administrația locală, o exploatație agricolă privată intenționează să obțină primele banane chiar în această iarnă. Între luna decembrie și martie, ferma mizează pe o recoltă experimentală de aproximativ 500 de kilograme.

Un pas important a fost făcut în luna iulie, când guvernul rus a inclus oficial banana pe lista produselor agricole rusești, decizie care permite accesarea de subvenții naționale și oferă un cadru mai clar pentru dezvoltarea acestei culturi neobișnuite pentru climatul Rusiei.