Aproape opt din zece români au redus cheltuielile neesenţiale în prima parte a acestui an, iar peste jumătate au amânat achiziţiile importante, pe fondul creşterii costului vieţii şi al incertitudinilor economice, arată un sondaj realizat de tbi bank în luna aprilie, transmite Agerpres.

Aproape 77% dintre români spun că au redus cheltuielile neesențiale, iar circa 57% au amânat achiziții importante, potrivit sondajului realizat pe un eșantion de 1.006 angajați la nivel național.

Imaginea generală indică o stabilitate financiară fragilă: aproape 40% dintre respondenți consideră că situația lor este stabilă, dar mai slabă decât anul trecut, în timp ce aproape un sfert spun că aceasta a rămas neschimbată. În același timp, peste 13% declară că se confruntă cu o situație instabilă și mai dificilă.

Românii devin mai prudenți cu banii

„Românii îşi ajustează tot mai vizibil comportamentul financiar în prima jumătate a acestui an, adoptând o atitudine prudentă şi orientată spre controlul strict al cheltuielilor, pe fondul incertitudinilor economice şi al creşterii costului vieţii. Pentru a face faţă presiunilor financiare din ultimele luni, peste 77% dintre ei au luat decizia să reducă drastic cheltuielile neesenţiale, iar aproape 57% au amânat achiziţii importante”, arată sondajul.

Potrivit lui Ionuț Sabadac, deciziile de consum sunt tot mai atent cântărite, iar prioritizarea cheltuielilor esențiale devine o normă.

„Observăm o schimbare clară în comportamentul financiar al românilor. Oamenii devin tot mai prudenţi şi mai atenţi la modul în care îşi gestionează bugetele, deciziile de consum sunt din ce în ce mai bine cântărite, iar prioritizarea cheltuielilor esenţiale devine o normă. În acest context, rolul tbi este de a veni în continuare cu instrumente de finanţare şi economisire cât mai eficiente, simple, transparente şi uşor de accesat, care să sprijine clienţii în luarea unor decizii financiare responsabile şi adaptate realităţii lor de zi cu zi”, a afirmat acesta.

Costul vieții, principala problemă

Peste 63% dintre respondenți indică creșterea costului vieții drept principala provocare. Aproape 46,6% menționează stagnarea sau instabilitatea veniturilor, iar peste 42% vorbesc despre cheltuieli neprevăzute cu impact major asupra bugetului personal.

Capacitatea de a acoperi cheltuielile lunare rămâne limitată: aproape 48% spun că veniturile le acoperă cheltuielile doar la limită, în timp ce aproape 30% reușesc să acopere integral cheltuielile și să economisească.

În același timp, 41% declară că incertitudinile le afectează planificarea financiară, iar peste 21% spun că îngrijorările financiare le influențează frecvent deciziile.

Rezerva financiară, limitată pentru mulți români

Aproape 29% dintre respondenți spun că ar putea face față pierderii principalei surse de venit pentru doar 1-3 luni, iar peste 23% estimează că ar rezista între 3 și 6 luni.

În același timp, aproape 50% nu au utilizat instrumente de creditare în ultimele 12 luni, însă peste 26% au apelat la carduri de credit sau descoperit de cont pentru a-și acoperi cheltuielile curente.

Ce ar aduce mai multă siguranță financiară

Pentru 2026, siguranța financiară este legată în principal de creșterea veniturilor: peste 42% dintre respondenți spun că un salariu mai mare sau un job mai bine plătit i-ar ajuta cel mai mult.

Aproape 29% consideră esențială existența unui fond de rezervă accesibil, iar peste 21% spun că investițiile care generează venituri ar contribui la stabilitatea financiară.

Sondajul tbi bank a fost realizat online, în luna aprilie 2026, pe un eșantion de 1.146 utilizatori de internet din România. Dintre aceștia, peste 53% sunt bărbați, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57% au un venit net de peste 4.000 de lei.