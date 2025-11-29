România îşi consolidează rolul de partener strategic al Algeriei în comerţul cu ovine şi carne ovine

O delegaţie a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din România (ANSVSA) a efectuat o vizită de lucru la Alger, în perioada 25-29 noiembrie, pentru consolidarea relaţiilor bilaterale în comerţul cu ovine vii şi carne de ovine, dar şi pentru întărirea cooperării tehnice şi instituţionale între serviciile veterinare şi autorităţile pentru siguranţa alimentelor din cele două ţări, transmite Agerpres.

În cadrul reuniunilor oficiale dintre delegaţia României şi delegaţia Republicii Algeriene Democratice şi Populare au fost abordate, între altele, următoarele teme: actualizarea certificatelor sanitare veterinare necesare exportului din România către Algeria, clarificarea aspectelor operaţionale legate de viitoarele exporturi, precum şi definirea paşilor următori şi a responsabilităţilor fiecărei părţi.

Autoritățile sanitar veterinare române sprijină activ exporturile în domeniu

“Serviciile veterinare române şi-au exprimat sprijinul ferm pentru operaţiunile de export, pe baza unor condiţii sanitare veterinare clare şi predictibile, care să asigure un nivel ridicat de protecţie pentru sănătatea animală şi siguranţa alimentelor, în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Partea algeriană a prezentat necesarul de import de ovine vii şi carne de ovine, precum şi interesul pentru cooperare tehnică în vederea adoptării unor tehnologii moderne de îngrăşare şi valorificare a ovinelor”, se menţionează în comunicatul instituției.

La finalul discuţiilor, părţile au convenit asupra unui set de concluzii care stau la baza dezvoltării viitoare a schimburilor comerciale, inclusiv semnarea unui proces-verbal şi a unui acord de principiu ce va fundamenta viitoarele contracte comerciale dintre operatorii economici români şi partenerii lor algerieni.

“Atmosfera discuţiilor a fost deschisă, constructivă şi orientată spre identificarea unor soluţii practice, ambele delegaţii exprimându-şi disponibilitatea de a continua colaborarea în condiţii de transparenţă, profesionalism şi respect reciproc”, susţin reprezentanţii ANSVSA.

Cu această ocazie, ambasadorul României la Alger, Gruia Jacota, a primit delegaţia la sediul Ambasadei şi a subliniat cooperarea excelentă dintre ANSVSA şi operatorii privaţi din domeniu, care acţionează împreună pentru întărirea relaţiilor cu autorităţile algeriene într-un sector strategic pentru securitatea alimentară şi sănătatea animalelor.

Prin această misiune, România îşi reafirmă rolul de furnizor de încredere de animale vii şi produse de origine animală, bazându-se pe competenţa serviciilor sale veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pe capacitatea mediului privat de a răspunde cerinţelor pieţelor externe, se mai arată în comunicat.