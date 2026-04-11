România a devenit cel mai mare furnizor de rapiță pentru Germania în prima jumătate a anului de comercializare 2025/26, depășind Ucraina, care ocupa până recent prima poziție, potrivit datelor Uniunii pentru Promovarea Plantelor Oleaginoase și Proteinice (UFOP), citate de Mediafax.

În perioada iulie–decembrie 2025, Germania a importat aproximativ 3,1 milioane de tone de rapiță, în creștere cu peste 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform Oficiului Federal de Statistică. Din acest total, România a livrat 873.400 de tone, o creștere semnificativă față de cele 229.600 de tone exportate în intervalul similar din 2024.

Avansul României este susținut de o producție internă mult mai mare, care s-a dublat și a atins un nivel record. Rămâne însă neclar în ce măsură o parte din aceste volume provin din tranzitarea rapiței ucrainene.

Ucraina a coborât pe locul al doilea în clasamentul furnizorilor, cu 752.500 de tone exportate către Germania, în scădere cu 39% față de anul anterior. Reducerea este pusă, printre altele, pe seama taxelor la export introduse pentru rapiță, soia și floarea-soarelui.

Franța ocupă poziția a treia, cu livrări de 477.100 de tone, în creștere cu 64%. Olanda, important hub comercial, și-a dublat volumele, iar Canada a revenit pe piață după doi ani slabi, cu exporturi de aproape 100.000 de tone în intervalul analizat. În schimb, livrările din Polonia, Australia, Lituania, Cehia și Belgia au scăzut.

Chiar dacă producția internă a crescut, Germania rămâne cel mai mare importator net de rapiță din Uniunea Europeană. Exporturile sale au ajuns la 64.100 de tone în prima jumătate a sezonului, cu 87% peste nivelul de anul trecut, principalele destinații fiind Polonia, Olanda și Franța.