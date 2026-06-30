Medicii avertizează: Tot mai mulți copii și tineri sunt diagnosticați cu diabet din cauza alimentației și sedentarismului

30 iun. 2026, Nutriție
Medicii avertizează: Tot mai mulți copii și tineri sunt diagnosticați cu diabet din cauza alimentației și sedentarismului
Sursa foto: Pexels
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Vârsta la care apare diabetul de tip 2 a scăzut alarmant în ultimii ani, iar medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu spun că întâlnesc tot mai multe cazuri în rândul copiilor și al tinerilor. Alimentația bazată pe produse ultraprocesate și fast-food, sedentarismul și obezitatea sunt principalele cauze indicate de specialiști, conform Agerpres.

Tot mai mulți copii și adulți tineri din județul Sibiu și din județele învecinate ajung să fie diagnosticați cu diabet zaharat, avertizează coordonatoarea Compartimentului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, medicul Carmen Sitterli-Natea.

Potrivit acesteia, vârsta de debut a diabetului de tip 2 a scăzut semnificativ în ultimele decenii.

„Vârsta de diagnosticare a diabetului, în special cel de tip 2, a scăzut semnificativ la nivel global și în România, precum și la Sibiu, coborând în medie de la peste 50-65 de ani la categorii de vârstă de 30-45 de ani, cu multe cazuri depistate chiar în rândul copiilor”, a declarat medicul pentru Agerpres.

Specialista explică faptul că această evoluție este strâns legată de creșterea numărului de persoane cu obezitate, inclusiv în rândul copiilor, de consumul frecvent de alimente ultraprocesate și fast-food, bogate în zahăr și aditivi, dar și de lipsa activității fizice.

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În plus, diabetul instalat la vârste mici este mai agresiv și necesită monitorizare atentă pentru a reduce riscul apariției complicațiilor cardiovasculare pe termen lung.

Tot mai multe consultații și pacienți noi

Compartimentul de Diabet din cadrul SCJU Sibiu este cel mai mare din județ și deservește nu doar pacienți din Sibiu, ci și din județele învecinate.

În 2025, în ambulatoriul spitalului au fost efectuate 26.547 de consultații, față de 25.164 în anul anterior, iar numai în primul trimestru al acestui an au fost înregistrați aproape 400 de pacienți noi.

Potrivit medicului Carmen Sitterli-Natea, aceste cifre reflectă atât creșterea reală a numărului de persoane cu diabet, cât și faptul că spitalul a devenit un centru regional pentru tratarea cazurilor complexe.

Zilnic, medicii diabetologi efectuează între 100 și 150 de consultații, fiecare specialist evaluând, în medie, peste 20-30 de pacienți.

Diagnosticul tardiv duce la complicații grave

Medicii atrag atenția că principala problemă nu este doar creșterea numărului de cazuri, ci faptul că mulți pacienți ajung la medic prea târziu.

Diabetul netratat sau insuficient controlat poate provoca pierderea vederii, infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiență renală sau infecții severe ale membrelor inferioare, care pot necesita amputații.

În același timp, numărul medicilor diabetologi și al asistenților specializați în educația pacientului nu reușește să țină pasul cu volumul tot mai mare de persoane diagnosticate, ceea ce reduce timpul disponibil pentru monitorizarea fiecărui pacient.

Medicii subliniază că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de diabet de tip 2, printr-o alimentație echilibrată, limitarea consumului de produse ultraprocesate și fast-food, menținerea unei greutăți normale și practicarea regulată a activității fizice.

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