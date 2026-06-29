Guvernul de la Atena a anunțat luni că nu va prelungi măsura de urgență adoptată pentru limitarea prețurilor din supermarketuri, introdusă inițial ca reacție la șocurile inflaționiste provocate de războiul din Orientul Mijlociu, transmite AFP, citată de Agerpres.

În ciuda eliminării acestei restricții legale, ministrul dezvoltării, Takis Theodorikakos, a dat asigurări că marii producători și lanțurile de magazine s-au angajat voluntar să mențină tarifele neschimbate la numeroase produse de bază pe parcursul întregului sezon estival. Potrivit oficialului, prețurile pentru aproximativ 2.000 de produse de referință vor rămâne stabile în următoarele două luni de vară. Decizia a fost oficializată în urma unei ședințe guvernamentale conduse de premierul Kyriakos Mitsotakis.

Inflația din Grecia, alarmată. Veniturile populației, sub presiune

Măsura care expiră acum fusese implementată pe 11 martie, stabilind o plafonare de trei luni pentru marjele de profit ale supermarketurilor și pentru prețurile carburanților, cu scopul de a preveni specula. Cu toate acestea, presiunea asupra bugetelor populației rămâne ridicată.

Conform biroului național de statistică (Elstat), indicele prețurilor de consum a înregistrat o creștere anuală de 5,2% în luna mai. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în următoarele sectoare:

Locuințe: +11,6%

Transporturi: +11,5%

Horeca (Hoteluri, restaurante, cafenele): +8,5%

Alimente: +3,5%

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„Costul ridicat al vieții reprezintă prioritatea absolută a guvernului”, a declarat ministrul Theodorikakos. Acesta a promis că, începând cu data de 1 septembrie, autoritățile vor introduce un nou pachet de măsuri menit să asigure „reduceri drastice de prețuri la produsele de bază intens utilizate de gospodăriile grecești”.

Populația tot mai nemulțumită, iar alegerile bat la ușă

Scăderea puterii de cumpărare și salariile care rămân în continuare la un nivel scăzut reprezintă principalele nemulțumiri ale cetățenilor greci. Această realitate economică va constitui o miză majoră pentru următoarea rundă de alegeri legislative, programată constituțional pentru primăvara anului 2027.

Deși partidul său înregistrează o scădere în sondajele de opinie, premierul Kyriakos Mitsotakis a confirmat deja că vizează obținerea unui al treilea mandat la conducerea executivului. În paralel, în spațiul public și în presa locală din Atena continuă să circule zvonuri privind organizarea unor alegeri parlamentare anticipate în această toamnă.