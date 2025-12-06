Aproximativ 35 de milioane de tone de alimente se pierd anual în Statele Unite. Este estimarea organizației ReFED, specializată în reducerea risipei alimentare, conform CNN. Potrivit raportului, 31% din alimentele produse în SUA nu ajung să fie consumate. Jumătate din această pierdere este generată în gospodării.

„Asta înseamnă fie alimente cumpărate care se strică în frigider, fie porții mari pe care nu le terminăm în restaurante sau nici măcar acasă, din resturi”, a explicat Sara Burnett, director executiv ReFED.

Consecințele sunt majore, avertizează experții. „35 de milioane de tone de alimente risipite echivalează cu 154 de milioane de tone de carbon emise. Este ca și cum ai conduce 36 de milioane de mașini timp de un an. Pentru producerea acestor alimente se consumă 9 trilioane de galoane de apă, echivalentul a 13 milioane de bazine olimpice”, a adăugat Burnett.

Doar de Ziua Recunoștinței, americanii aruncă 320 de milioane de livre de alimente, în valoare de aproximativ 550 de milioane de dolari. În ciuda scumpirii alimentelor, volumul risipei nu scade. Din contră, costurile comportamentului risipitor cresc. Specialiștii spun că avem o responsabilitate dublă: față de mediu și față de propriul buget.

Există însă soluții simple. Conservarea, congelarea, uscarea, murarea sau refolosirea alimentelor pot transformă risipa în hrană pentru mai multe zile.

„Când am învățat să gătesc, dacă o rețetă îmi spunea să arunc cotorul sau tulpina, o făceam. Nu știam că sunt comestibile și nici că risipa alimentară are un astfel de impact”, povestește Lindsay-Jean Hard, autoarea cărții Cooking With Scraps. „Educația este esențială: să ne punem întrebări, să învățăm și să împărtășim mai departe.”

Cum putem reduce risipa alimentară

Planificarea alimentelor este primul pas. Chef Michele Casadei Massari recomandă sisteme simple în orice bucătărie. Un exemplu: o cutie în frigider pentru resturi etichetate, gata să devină supe, salate sau omlete. „Cumpără mai puțin, dar mai des, depozitează corect și gândește pentru fiecare aliment un plan de utilizare imediat ce ajunge acasă”, a transmis chef-ul italian.

Hard integrează în frittate sau strata (budincă) de pâine resturile de legume sau brânzeturi. „Sunt rețete ușor de adaptat și pot include aproape orice”, spune ea. Sugestia sa este să începem cu unul sau două ingrediente pe care nu le folosim de obicei, cum ar fi pâinea uscată sau frunzele legumelor rădăcinoase, apoi să adăugăm treptat mai multe astfel de resturi în meniul zilnic.

Și borcanele aproape goale pot fi valorificate. Autoarea Claire Dinhut le transformă în ingrediente pentru noi preparate. Este renumită pe rețelele sociale pentru clipurile ei „nu clăti borcanul”. „Un borcan aproape gol de muștar sau maioneză este perfect pentru a prepara rapid un dressing de salată”, explică ea. „Dacă rămâne gem, adaug lapte peste noapte, iar a doua zi am o băutură aromată gata făcută.”

Întrebarea potrivită înainte de a arunca

Există și un alt tip de schimbare: să ne punem întrebări înainte de a curăța excesiv ingredientele. „Chiar trebuie să decojești morcovul? Sau cartoful?”, spune Hard. Unele rețete devin chiar mai gustoase atunci când folosesc părțile considerate de obicei resturi. Un exemplu vine de la Zingerman’s Bakehouse, o brutărie artizanală din Michigan: banana bread cu tot cu coajă. Gustul devine mai intens, iar risipa dispare. „Este o demonstrație clară că uneori mâncarea este mai delicioasă tocmai datorită acestor părți ignorate”, afirmă autoarea.

Americanii aruncă mâncare pentru că pot. Dar încep să simtă că nu mai pot continua astfel. Fiecare alegere contează, de la modul în care depozităm legumele până la cum salvăm ultimele lingurițe dintr-un borcan.

Într-o perioadă în care planeta plătește nota de plată, risipa nu mai este doar o problemă economică. Devine o problemă de responsabilitate comună.