Puține lucruri sunt mai frustrante decât să te pregătești să faci un sandviș sau niște toast și să descoperi că pâinea nu mai este bună de consum. Problema este că pâinea se poate altera chiar înainte de data înscrisă pe ambalaj, iar termenul de expirare nu este întotdeauna cel mai bun indicator al prospețimii și siguranței alimentare, potrivit EatingWell.

Vanessa Coffman, director al Alliance to Stop Foodborne Illness, spune că îmbolnăvirile cauzate de bacterii prezente în pâine sunt relativ rare. În cele mai multe cazuri, alterarea este provocată de mucegai și de alte microorganisme care lasă semne vizibile că produsul nu mai trebuie consumat.

Textura neobișnuită poate fi primul semnal de alarmă

De cele mai multe ori, pâinea începe să își piardă prospețimea prin modificarea texturii.

O pâine care devine uscată și tare nu este neapărat periculoasă pentru sănătate, însă indică faptul că procesul de degradare a început deja. Specialiștii explică faptul că amidonul pierde treptat umiditate atunci când este expus la aer și la temperaturi scăzute, motiv pentru care păstrarea pâinii în frigider nu este recomandată în mod obișnuit.

Există însă și o modificare de textură care ar trebui să ridice semne de întrebare.

Specialiștii atrag atenția și asupra unui tip de alterare în care miezul pâinii devine lipicios, elastic și formează fire atunci când este rupt. Fenomenul este favorizat de umiditate și apare ca urmare a dezvoltării unor microorganisme rezistente la căldură. Unele studii au asociat consumul pâinii afectate cu simptome digestive precum diareea și vărsăturile

Petele colorate nu trebuie ignorate

Mucegaiul este unul dintre cele mai evidente semne de alterare și poate apărea sub forma unor pete verzi, negre, albe sau chiar roz.

Potrivit specialistului, chiar dacă mucegaiul este vizibil doar într-o singură zonă, întreaga pâine ar trebui aruncată. Motivul este simplu: structura poroasă a pâinii permite răspândirea microscopică a sporilor dincolo de zona care poate fi observată cu ochiul liber.

Spre deosebire de unele brânzeturi tari, unde o porțiune afectată poate fi îndepărtată în anumite situații, pâinea nu oferă aceeași siguranță.

În plus, anumite tipuri de mucegai produc micotoxine, compuși care pot reprezenta un risc pentru sănătate, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu sistem imunitar slăbit.

Aspectul pufos sau prăfos poate indica dezvoltarea mucegaiului

Uneori, mucegaiul nu apare sub formă de pete intens colorate, ci ca o peliculă pufoasă sau ca un praf.

Acest lucru poate crea confuzii mai ales în cazul pâinilor artizanale, care sunt adesea pudrate cu făină pe suprafața crustei.

Specialiștii recomandă însă prudență. Dacă apar zone cu aspect pufos, asemănătoare unui puf fin sau unei pulberi neobișnuite, întreaga pâine trebuie aruncată.

Mirosul acru sau de mucegai este un semn clar

Și mirosul poate oferi indicii importante.

Atunci când ciupercile și mucegaiurile se dezvoltă, ele produc compuși care generează un miros puternic, descris adesea ca fiind acru, înțepător sau de umezeală.

Potrivit experților, acest miros apare de regulă după ce procesul de alterare este deja avansat.

Mai mult, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite recomandă să nu apropiem intenționat de nas pâinea mucegăită pentru a o verifica, deoarece inhalarea sporilor poate provoca reacții alergice sau probleme respiratorii la unele persoane.

Cum păstrezi pâinea proaspătă mai mult timp

Deși alterarea este inevitabilă la un moment dat, există câteva metode care pot prelungi durata de viață a pâinii.

Una dintre cele mai eficiente este congelarea. La temperaturi foarte scăzute, mucegaiul nu se poate dezvolta, iar pierderea umidității este încetinită. Astfel, pâinea își păstrează mai bine textura și prospețimea.

Specialiștii recomandă și înlocuirea ambalajului din plastic cu o pungă de hârtie sau de bumbac, care permite circulația aerului și reduce riscul apariției mucegaiului.

O altă variantă este folosirea unei cutii speciale pentru pâine. Aceste recipiente oferă un echilibru între protecție și ventilație, creând condiții mai bune pentru păstrarea produsului.

Potrivit Vanessei Coffman, pâinea se poate altera înainte de data de expirare, iar semnele nu trebuie ignorate. Textura lipicioasă, petele de mucegai, aspectul pufos și mirosul acru sunt indicii că produsul nu mai este sigur pentru consum. În astfel de situații, recomandarea este clară: întreaga pâine trebuie aruncată, chiar dacă doar o parte pare afectată.