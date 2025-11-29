Peste 60% dintre alimentele care ajung la gunoi provin din frigiderul neorganizat, în care alimentele sunt depozitate haotic, a explicat Ruxandra Gavrilescu, autoarea volumului „Imperfect. Cum îmbunătățești relația cu mâncarea și risipa” și fondatoarea Asociației Gastronom, în podcastul Fântâna de sănătate al G4Food. Ea a detaliat care sunt pașii de urmat în organizare frigiderului astfel încât alimentele să fie consumate în manieră optimă și să nu mai ajungă la coșul de gunoi.