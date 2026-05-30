Rinichii sunt printre cele mai importante organe ale corpului. Ei filtrează sângele, elimină toxinele și ajută la reglarea lichidelor și mineralelor din organism. Problema este că afecțiunile renale pot evolua mult timp fără simptome evidente.

Medicii spun că alimentația are un rol important în protejarea sănătății rinichilor. Unele produse pot susține funcționarea acestora, în timp ce altele pot crește presiunea asupra sistemului renal, mai ales atunci când sunt consumate frecvent.

Ce alimente sunt considerate benefice pentru rinichi

Specialiștii citați de publicația Healthshots recomandă o alimentație bazată mai ales pe produse proaspete și cât mai puțin procesate.

Printre alimentele considerate benefice pentru sănătatea rinichilor se numără fructele de pădure, merele, conopida, varza, ardeiul gras, usturoiul sau peștele gras bogat în Omega-3.

Fundația Națională pentru Rinichi din SUA arată că legumele și fructele bogate în fibre și antioxidanți pot contribui la reducerea inflamației și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale.

Peștele gras, precum somonul sau sardinele, este apreciat pentru conținutul de acizi grași Omega-3, care pot susține sănătatea cardiovasculară. Acest aspect este important deoarece bolile cardiovasculare și afecțiunile renale sunt frecvent asociate.

Sarea și alimentele ultraprocesate, printre principalele probleme

Medicii avertizează că excesul de sare poate afecta serios rinichii. Produsele ultraprocesate, mezelurile, fast-food-ul, supele instant și mesele congelate conțin adesea cantități mari de sodiu și aditivi alimentari.

Potrivit National Kidney Foundation, un consum ridicat de sodiu obligă rinichii să lucreze mai intens pentru menținerea echilibrului lichidelor din organism. NIDDK, institutul american specializat în diabet și boli digestive și renale, recomandă limitarea alimentelor procesate care conțin aditivi pe bază de fosfor.

Problema este că fosforul adăugat se găsește în numeroase produse aparent banale: băuturi carbogazoase, mezeluri, produse semipreparate sau sosuri industriale. Astfel, uneori, rinichii ajung să muncească mai mult din cauza unor alimente care nici măcar nu par „sărate”.

Băuturile dulci și tensiunea arterială pot afecta rinichii

Specialiștii spun că rinichii sunt influențați indirect și de alte probleme metabolice. Consumul excesiv de zahăr poate favoriza obezitatea și diabetul, două dintre principalele cauze ale bolii cronice de rinichi. De asemenea, hipertensiunea arterială afectează vasele mici de sânge din rinichi și poate reduce treptat capacitatea acestora de filtrare.

Băuturile carbogazoase îndulcite sunt frecvent menționate de specialiști printre produsele care ar trebui limitate.

Atenție și la excesul de proteine sau minerale

Medicii avertizează că persoanele cu boli renale trebuie să fie atente inclusiv la potasiu, fosfor și proteine. Însă recomandările diferă mult de la un pacient la altul. Unele alimente considerate sănătoase pentru populația generală pot deveni problematice în stadiile avansate ale bolii renale. Bananele, avocado, cartofii sau anumite lactate pot conține cantități ridicate de potasiu sau fosfor. Din acest motiv, medicii recomandă ca persoanele diagnosticate cu afecțiuni renale să nu urmeze diete restrictive fără sfatul unui specialist.

Rinichii preferă, de regulă, alimentația simplă

Experții spun că nu există un singur „superaliment” pentru rinichi și nici o dietă miraculoasă. În schimb, cele mai multe recomandări merg în aceeași direcție: mai puține produse ultraprocesate, mai puțină sare, mai multă apă, mai multe legume și alimente proaspete.

Poate că rinichii nu cer foarte mult. De multe ori, par să prefere exact lucrurile pe care alimentația modernă le oferă tot mai rar: echilibru, moderație și mai puține ingrediente imposibil de pronunțat de pe etichetă.