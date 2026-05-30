Alimentele fermentate sunt unul dintre cele mai simple obiceiuri alimentare care pot susține sănătatea intestinului, imunitatea și procesele inflamatorii din organism, susține medicul Steven Gundry, fost chirurg cardiac și autor specializat în microbiom și longevitate, notează CNBC.

Potrivit acestuia, multe persoane caută suplimente sau soluții rapide pentru a trăi mai mult și mai sănătos, însă efectele reale apar adesea din alegeri alimentare făcute constant. „Alimentele fermentate nu vin cu promisiuni spectaculoase sau etichete la modă, dar susțin trilioanele de microbi din intestin, iar acest lucru influențează digestia, metabolismul, imunitatea și inflamația”, explică medicul.

De ce sunt importante alimentele fermentate

Microbiomul intestinal este format dintr-o comunitate complexă de bacterii și alte microorganisme care contribuie la funcționarea organismului. Când această comunitate este diversă și echilibrată, poate ajuta la menținerea barierei intestinale și la reglarea răspunsului imunitar.

Steven Gundry susține că alimentația modernă pune prea mult accent pe calorii și macronutrienți și prea puțin pe sănătatea microbiomului. În opinia sa, întrebarea esențială este dacă hrănim sau nu „ecosistemul” din interiorul corpului.

- articolul continuă mai jos -

Cafeaua și ceaiul, surse zilnice de polifenoli

Puțini consumatori știu că boabele de cafea trec printr-un proces de fermentare înainte de prăjire, iar multe tipuri de ceai sunt și ele fermentate. Acest proces reduce gustul amar și poate face polifenolii mai disponibili pentru organism.

Medicul recomandă cafeaua prăjită mai ușor, deoarece conține mai mulți polifenoli. El evită să adauge lapte sau smântână în cafea și ceai, deoarece produsele lactate pot reduce absorbția unor compuși benefici. Ca alternativă, recomandă băuturile vegetale din nuci sau alune.

Kombucha, dar cu atenție la zahăr

Kombucha poate fi o alegere bună pentru sănătatea intestinului, însă medicul atrage atenția că multe produse din comerț conțin cantități mari de zahăr.

El recomandă variantele cu mai puțin de 5 grame de zahăr, pe bază de ceai real și fără adaosuri excesive de suc de fructe. Consumul ar trebui să fie moderat.

Vă recomandăm să citiți și: Fibrele în alimentația adulților: de ce nu le consumăm suficient și ce rol real au în slăbire și sănătatea digestivă / Răspunsul nutriționistului Tania Fântână

Iaurtul și kefirul, printre cele mai accesibile opțiuni

Pentru micul dejun, Steven Gundry preferă iaurtul simplu din lapte de capră sau oaie, în locul variantelor clasice din lapte de vacă. El susține că anumite proteine din laptele de vacă pot favoriza inflamația la unele persoane sensibile.

Kefirul este considerat de medic o variantă și mai bogată în bacterii benefice și compuși rezultați prin fermentare. Și în acest caz recomandarea este alegerea produselor fără zahăr adăugat.

Varza murată și kimchi, „cele mai puternice” alimente fermentate

Dacă ar trebui să aleagă un singur aliment fermentat pentru consum zilnic, Steven Gundry spune că ar opta pentru legumele fermentate, în special varza murată și kimchi.

Aceste produse conțin bacterii benefice și compuși care pot susține funcția barierei intestinale și comunicarea dintre microbiom și sistemul imunitar.

Medicul recomandă, atunci când este posibil, variantele crude și nepasteurizate, păstrate la rece, însă spune că și produsele conservate pot rămâne o opțiune bună. Cantitatea necesară nu trebuie să fie mare: „Poți începe cu o singură furculiță pe zi”, afirmă specialistul.