FOTO | Rețetele Juanitei | Tocană de toamnă cu legume din belșug și fasole/ Fiartă la foc mic să se îmbine aromele

Ce-i mai bun toamna pe răcoare (vorba vine, că în Spania unde locuiesc eu sunt 30 de grade) decât o tocană, molcomă, cu legume și fasole boabe, fiartă cu răbdare și multe ape.

Am purces la fiert fasolea (cam jumătate de kg), de fapt mai întâi la înmuiat peste noapte. Apoi am dat cțteva clocote și i-am schimbat apa și am lăsat-o vreo 4o de minute la foc mic să fiarbă pe îndelete, să fie moale, dar nu terci.

Am pregătit apoi legumele, spălate, curățate, tăiate și am început prepararea.

Ingrediente pentru tocana de legume și fasole

1 ceapă

2 morcovi

1 păstârnac

1 nap sau o bucată de țelină

1 praz

2 căței de usturoi

O jumătate de ardei roși și o jumătate de artei verde

2 cartofi dulci

Fasolea gata fiartă

100 ml bulion roșii

2-3 linguri ulei de măsline

Oregano, sare, piper, boia.

Preparare

Ceapa și usturoiul se taie mărunt, restul în felii sau bucățele, după dorință. Se călesc 10 minute legumele în ulei de măsline.

Se adaugă și cartofii, oregano, boia, sare și piper, apoi și apă sau supă și se fierb la foc mic 15-20 de minute, să fie totul fiert 90%.

Se pune și fasolea cu ardeii tăiați fâșii sau cubulețe și mai lăsăm 5-10 minute.

La final, am pus și vreo 100 de ml de bulion și am mai dat un clocot. Apoi stingem focul și lăsăm tocana la odihnit.

Se mănâncă împreună cu o murătură de casă și un coltuc de pâine caldă, ca să întingem în sos. Iar pentru carnivori tragem și niște cârnați la tigaie.

Poftă bună!

