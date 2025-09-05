Rețetele Juanitei | Tartă cu fructe – desertul apetisant, fresh și care poate fi preparat de oricine/ În același format se pot face variante dulci sau sărate cu diferite umpluturi

Deși aluaturile de tot felul sunt preparate foarte vechi, folosite încă din Evul Mediu în Europa, în special la curțile regale ale Franței și Angliei, tartele așa cum le cunoaștem astăzi au apărut în Franța în sec. XVI–XVII. Aici tarta capătă forma rafinată pe care o știm azi. Bucătarii francezi au început să pună accent pe umpluturi fine (fructe, creme, ouă, frișcă), iar aluatul a devenit fraged și gustos, nu doar un suport pentru ingrediente.

Tarta a devenit atât dulce cu fructe, creme și ciocolată (tarte aux fruits, tarte Tatin, tarte au citron – ca să dăm doar câteva exemple din bucătăria franțuzească) cât și sărată (quiche), cea mai cunoscută fiind quiche Lorraine, din regiunea Lorena (Franța), cu ouă, smântână și bacon.

Ingrediente pentru tarta cu fructe

Pentru aluat:

250 de gr de făină

125 de gr de unt rece, tăiat cubulețe

80 de gr de zahăr pudră

1 ou

Sare (un praf)

Pentru cremă:

500 de ml de lapte

4 gălbenușuri

120 de gr de zahăr

50 de gr de amidon de porumb (sau făină)

1 păstaie de vanilie sau 1 linguriță de esență de vanilie

Pentru decor:

Fructe proaspete (căpșuni, zmeură, mure, kiwi, banane, afine, piersici etc.)

Zahăr pudră

Gelatină (opțional).

Preparare

Aluatul:

Amestecă făina cu untul rece până obții o textură nisipoasă.

Adaugă zahărul, oul și sarea. Frământă rapid până obții un aluat omogen.

Învelește în folie alimentară și lasă la frigider 30 min.

Întinde aluatul și pune-l într-o tavă de tartă unsă cu unt sau în forme mici, individuale. Înțeapă cu furculița. Pune deasupra bile de silicon pentru a ajuta aluatul să rămână plat. Dacă nu ai bile de silicon folosește boabe de năut crude.

Coace la 180°C, 20-25 min, până aluatul devine auriu. Lasă să se răcească.

E în regulă să folosești și aluatul de tartă din comerț, chiar dacă nu are evident același gust și calitate cu cel prepart în casă. E vorba de aluatul de tartă/fraged/pâte brisée, refigerat, nu congelat.

Crema de vanilie:

Încălzește laptele cu vanilia fără să-l fierbi, să fie călduț (dacă l-ai fiert lasă-l să se răcească, altminteri ouăle vor deveni omletă).

Amestecă gălbenușurile cu zahărul, apoi adaugă amidonul.

Toarnă treptat laptele încălzit peste cremă, amestecând continuu.

Pune totul pe foc mic până se îngroașă, amestecând continuu. Acoperă cu o folie alimentară întinsă direct pe suprafața cremei. Lasă să se răcească.

Asamblare:

Toarnă crema răcită în baza de tartă. Nivelează uniform. Pentru tartele individuale, pune crema într-un pos și umple tartele cu ajutorul poș-ul.

Decorează cu fructele preferate, tăiate sau întregi.

Presară zahăr pudră sau toarnă un strat subțire de gelatină peste suprafața fructelor.

Poftă bună!

