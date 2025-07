Rețetele Juanitei | Supă de tortilla sau supa aztecă – rețeta mexicană adaptată la gusturile (și ingredientele) europene

Când spui “bucătărie mexicană” (care – dacă n-ai știut – este declarată de UNESCO, patrimoniu imaterial al umanității) , te gândești la fajitas, tacos, burritos sau quesadillas? Corect, dar adevărata bogăție a gastronomiei mexicane stă dincolo de preparatele deja faimoase în întreaga lume. Supa de tortilla – cunoscută și ca supă aztecă – este una dintre acele rețete simple, tradiționale, dar cu o aromă profundă și autentică, care încălzește nu doar corpul, ci și sufletul.

Așa e că n-ați auzit de ea? Mărturisesc sincer că nici eu, deși trăiesc de 8 ani în Spania, unde bucătăria mexicană este destul de prezentă în peisaj. Zilele acestea am dat de ea în Zaragoza, am testat-o și am căutat o rețetă pe care am adaptat-o mai pe „românește”. Sper să vă placă.

Această supă are gustul istoriei mexicane în fiecare lingură: este o combinație între roșii și ardei copți, brânză proaspătă și, bineînțeles, tortilla crocantă. O rețetă pre-hispanică, păstrată vie în casele mexicane, pe care o poți prepara acum și în bucătăria de acasă.

Ingrediente pentru supa aztecă

Pentru supă:

4 roșii lunguiețe

1 ceapă

1 cățel de usturoi

1 ardei chili (pun mexicanii, dar probabil pentru noi e prea mult, puneți câteva feliuțe și mai adăugați dacă mai e nevoie)

1,5 litri de apă sau supă de pui

Ulei de măsline extravirgin 2-3 linguri

Sare și piper negru proaspăt măcinat, după gust.

Pentru servire:

100 de gr de brânză

2 lipii tortilla mari sau 4 mici (din porumb preferabil, dacă nu găsiți, e ok și de grâu)

1 avocado copt

Coriandru proaspăt, tocat fin

Smântână (opțional).

Supa autentică mexicană conține și o linguriță de epazote. Epazote este o plantă aromatică specific mexicană, care dă un gust autentic supei. Dacă nu o găsești (în magazinele obișnuite cu siguranță nu), varianta uscată e perfectă și s-ar putea să o găsești online sau în magazine mai specializate. Se poate pregăti și fără, iar coriandrul și avocado vor da nota exotică, mexicană. Ai putea pune și puțină coajă de lime pentru aromă.

Cum prepari supa de tortilla

1. Coacem legumele

Într-o tigaie antiaderentă (fără ulei), punem la copt roșiile, ceapa și usturoiul. Întoarcem legumele până capătă o tentă ușor rumenită și sunt bine făcute.

2. Mixăm legumele

Transferăm legumele coapte în blender. Adăugăm puțină apă, sare, piper și mixăm până obținem o pastă omogenă.

3. Fierbem supa

Într-o oală cu puțin ulei, turnăm sosul din blender și îl gătim 2-3 minute, la foc mediu. Adăugăm bucățelele de ardei iute și restul de apă sau supă de pui. Lăsăm la fiert, acoperit, timp de 15 minute.

4. Pregătim toppingurile

Tăiem lipiile tortilla în fâșii subțiri și le prăjim până devin crocante. Tăiem avocado și brânza în cubulețe.

Servire

În fiecare bol punem o mână de fâșii crocante de tortilla. Turnăm deasupra supa fierbinte, astfel încât să se înmoaie ușor, dar să păstreze textura. Decorăm cu brânză, avocado, smântână și coriandru proaspăt tocat. Pentru un plus de textură, adăugăm câteva fâșii de tortilla crocantă chiar înainte de servire.

Dacă rămâne supă, se păstrează foarte bine la frigider, dar tortilla crocantă trebuie pregătită mereu pe loc, proaspăt prăjită, chiar înainte de servire.

Pentru varianta vegană, înlocuiește supa de pui cu una de legume, brânza cu tofu afumat și renunță la smântână.

Supa de tortilla este simplă, dar exotică, la fel ca și celelalte mâncăruri mexicane. Pentru variație îi poți adăuga și boabe de porumb din conservă sau/și fasole neagră. E un fel de mâncare reconfortant, echilibrat perfect între dulce și picant. Cu un preparat atât de plin de caracter și culoare, o cină obișnuită se transformă ușor într-una specială.

Poftă bună!

