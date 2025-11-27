Această salată este o explozie de texturi și arome, combinând proteina din ouă cu rădăcinoase crocante și un dressing simplu, dar cu gust perfect. Pentru o variantă de post înlocuiți ouăle cu tofu și iaurtul grecesc cu cel de soia.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente pentru salata cu oua si rădăcinoase

Pentru salată:

3 ouă

1 morcov

Un sfert de rădăcină de țelină

1 gulie mică sau jumătate din una mare

4-5 ridichi roșii

O jumătate de nap

1 legătură de ceapă verde (doar partea albă și câteva frunze pentru decor)

Sare și piper proaspăt măcinat.

Pentru dressingul de iaurt grecesc:

4 linguri generoase de iaurt grecesc (cu 10% grăsime)

1 lingură de suc proaspăt de lămâie

1 lingură de ulei de măsline extravirgin

1 linguriță de muștar Dijon (opțional)

1 linguriță de mărar proaspăt tocat

1 lingură de maioneză (opțional)

Sare și piper.

Preparare

Fierbeți ouăle tari (10 minute din momentul începerii fierberii). Scurgeți apa fierbinte și lăsați ouăle în apă foarte rece și gheață. După ce s-au răcit complet, curățați ouăle de coajă și tăiați-le mărunt. Păstrați un ou tăiat în sferturi pentru decor.

Curățați morcovul, țelina, gulia, ridichile, ceapa și napul. Spălați-le bine și uscați-le cu un prosop de hârtie.

Dați toate rădăcinoasele pe răzătoarea cu găuri mari sau tocați-le cu un chopper, pentru a obține o textură crocantă și ușor de mestecat.

Tăiați ceapa verde în rondele subțiri, partea albă, dar și câteva codițe verzi.

Într-un bol, amestecați iaurtul grecesc cu sucul de lămâie, muștarul Dijon și maioneza (dacă folosiți) și uleiul de măsline.

Adăugați mărarul tocat fin, sare și piper. Amestecați bine până obțineți un dressing omogen și cremos.

Servire

Într-un bol de salată, amestecați rădăcinoasele cu ceapa verde.

Turnați dressingul de iaurt grecesc peste ele și amestecați ușor, asigurându-vă că sunt bine omogenizate.

Adăugați bucățile de ou fiert deasupra salatei și amestecați din nou.

Potriviți de sare și piper. Se servește imediat, pentru a păstra prospețimea și textura crocantă a rădăcinoaselor.