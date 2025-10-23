Rețetele Juanitei | Salată Fitness cu măr și legume crocante/ Ușoară, plină de culoare și gata în câteva minute, este alegerea perfectă pentru o masă echilibrată și energizantă

Ideală ca cină, prânz lejer, garnitură sau gustare sănătoasă la birou, această salată „fitness” te ajută să te bucuri de gust și prospețime fără efort.

Textura crocantă a legumelor se îmbină cu dulceața naturală a merelor, iar semințele de floarea-soarelui adaugă un plus de savoare și nutrienți esențiali.

Rețeta de salată Fitness

Ingrediente (pentru 4 porții)

1-2 ceapă verde sau arpagic

1 ardei roșu sau verde

150 de g de morcovi

2 mere

20 de g de semințe de floarea-soarelui crude sau prăjite ușor

1 lingură de suc de lămâie

25 ml de ulei de măsline extravirgin

sare

piper negru proaspăt măcinat

Preparare salată fitness

Spală și taie mărunt ceapa verde. Pune-o deoparte.

Pregătește legumele și fructele. Spală ardeiul roșu, îndepărtează semințele și taie-l în fâșii subțiri.Curăță morcovii, apoi dă-i pe răzătoarea mare sau taie-i în bastonașe fine. Taie merele în cubulețe mici sau felii subțiri (poți păstra coaja dacă este subțire – adaugă fibre și culoare).

Pune toate legumele și merele într-un bol încăpător. Adaugă semințele de floarea-soarelui, sucul de lămâie, uleiul, sarea și piperul. Amestecă ușor cu o lingură până când totul este uniform distribuit.

Servește imediat pentru a te bucura de un preparat proaspăt, crocant și aromat. Dacă vrei să o păstrezi, pune-o într-un recipient ermetic. Rezistă bine la frigider până la 3 zile fără să-și piardă prospețimea.

Beneficiile ingredientelor

Mărul – bogat în fibre, antioxidanți și vitamina C, oferă energie și ajută digestia.

Morcovul – sursă excelentă de beta-caroten și vitamina A, este benefic pentru piele și vedere.

Ardeiul roșu – conține cantități mari de vitamina C și antioxidanți care combat stresul oxidativ.

Semințele de floarea-soarelui – bogate în vitamina E, grăsimi sănătoase și minerale contribuie la sănătatea inimii și a pielii.

Lămâia – împrospătează gustul și ajută la absorbția fierului din legume.

Uleiul de măsline – oferă acizi grași esențiali și favorizează absorbția vitaminelor liposolubile (A, D, E, K).

Sugestii de personalizare

Adaugă cuburi de avocado pentru o textură cremoasă și grăsimi sănătoase.

Pentru un aport proteic, poți include bucăți de piept de pui la grătar sau tofu .

Un strop de oțet de mere sau de Jerez intensifică prospețimea și echilibrează gustul dulce-acrișor.

O salată care hrănește corpul și mintea

Această salată fitness nu doar hrănește, ci revitalizează. Este o combinație de energie naturală, vitamine și texturi vii, perfectă pentru un stil de viață activ și echilibrat. Savureaz-o pe îndelete pentru a te bucura de toate aromele indiferent că o servești la micul dejun, cină sau prânz ori ca o gustare sănătoasă.