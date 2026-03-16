Ingrediente pentru plăcintă cu branză

Umplutura de brânză

300 de g de brânză telemea

2-3 ouă

Piper.

Puteți pune frunze de ceapă verde, de spanac sau mărar tocat, eu am avut niște mofturoși la masă și n-am pus.

Foile

Unt topit

Puțin ou bătut.

Preparare

Am bătut ouăle într-un castron, am păstrat puțin pentru uns pe deasupra.

Am adăugat brânza rasă/sfărâmată și am dres-o cu piper. Dacă vreți să puteți frunze de ceapă verde, de spanac sau ierburi, tocați-le mărunt și amestecați-le în umplutură.

Am încins cuptorul la 200 de grade.

Am pus aluatul de foitaj pe o hârtie de copt în tavă. Dacă folosiți foi de plăcintă se pun jumătate dintre foi și se ung cu unt topit.

Am pus brânza pe aluat și am întins uniform.

Am așezat desupra al doilea aluat foietaj (foi de plăcintă unse cu unt topit) și am făcut ca un capac, acoperind cu marginile.

Înainte de a o băga în cuptor am tăiat ușor cu un cuțit ascuțit, pentru a nu se umfla aluatul.

Se unge plăcinta cu restul de ou bătur.

Se lasă 30-40 de minute în cuptor, 190-200 de grade, căldura sus-jos (sau conform indicațiilor de pe pachetul de foitaj sau foi de plăcintă).

Se lasă la răcit înainte de a o tăia.

Poftă bună!