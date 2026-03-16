Ingrediente pentru plăcintă cu branză
Umplutura de brânză
- 300 de g de brânză telemea
- 2-3 ouă
Piper.
Puteți pune frunze de ceapă verde, de spanac sau mărar tocat, eu am avut niște mofturoși la masă și n-am pus.
Foile
- Unt topit
- Puțin ou bătut.
Preparare
- Am bătut ouăle într-un castron, am păstrat puțin pentru uns pe deasupra.
- Am adăugat brânza rasă/sfărâmată și am dres-o cu piper. Dacă vreți să puteți frunze de ceapă verde, de spanac sau ierburi, tocați-le mărunt și amestecați-le în umplutură.
- Am încins cuptorul la 200 de grade.
- Am pus aluatul de foitaj pe o hârtie de copt în tavă. Dacă folosiți foi de plăcintă se pun jumătate dintre foi și se ung cu unt topit.
- Am pus brânza pe aluat și am întins uniform.
- Am așezat desupra al doilea aluat foietaj (foi de plăcintă unse cu unt topit) și am făcut ca un capac, acoperind cu marginile.
- Înainte de a o băga în cuptor am tăiat ușor cu un cuțit ascuțit, pentru a nu se umfla aluatul.
- Se unge plăcinta cu restul de ou bătur.
- Se lasă 30-40 de minute în cuptor, 190-200 de grade, căldura sus-jos (sau conform indicațiilor de pe pachetul de foitaj sau foi de plăcintă).
- Se lasă la răcit înainte de a o tăia.
Poftă bună!
