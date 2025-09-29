VIDEO | Rețetele Juanitei/ Plăcintă cu mere și dovleac copt, scorțișoară și aluat de foietaj gata preparat/ Se face repede, este delicioasă și nici nu are nevoie de zahăr adăugat

Folosim aluatul de foietaj din comerț (cel din frigider de la supermarket). Este o combinație de umplutură de mere dulci și dovleac aromat, copt, la care adăugăm scorțișoară, pentru un plus de gust și savoare de toamnă. Nu există plăcintă mai ușor de preparat, iar partea minunată este că o poți face și fără zahăr.

Ingrediente

Un pachet de aluat foietaj

1 ou

1 lingură de lapte.

Pentru umplutură

400 de grame de dovleac

4-5 mere dulci

50 de grame de unt

100-150 grame de zahăr (opțional, doar dacă o vreți mai dulce)

Scorțișoară cât vă place

Un praf de sare.

Preparare plăcintă de mere și dovleac

Umplutura:

Spălăm și curățăm merele de coajă și miez. Le tăiem cubulețe sau le dăm pe răzătoare. Le Scurgem bine de suc și le punem într-o tigaie. Adăugăm unt, zahăr dacă doriți și le lăsăm să se călească până se evaporă tot sucul.

Curățăm dovleacul, îl tăiem cuburi și îl punem la copt stropit cu puțin ulei de măsline. O variantă și mai simplă este să punem împreună la copt merele întregi, spălate și dovleacul curățat de sâmburi și tăiat felii.

Când sunt gata, scoatem doar pulpa de dovleac și de măr într-un vas. În oricare dintre cele două variante, punem pulpa de măr și de dovleac, adăugăm scorțișoară după gust și blendăm.

Foaie:

Întindem puțin foietajul pe o foaie de hârtie de copt.

Montare plăcintă:

Punem cu lingura din loc în loc umplutura și o întindem cu dosul lingurii sau o spatulă pe toată foaia lăsând 2 cm liberi pe margine.

Îndoim plăcinta parte peste parte, cu umplutura evident în interior și apăsăm marginile pentru a sigila umplutura.

Înțepăm partea de deasupra cu o furculiță sau o scobitoare.

Ungem cu ou bătut cu puțin lapte.

Între timp preîncălzim cuptorul la 18 de grade. Se pune tava în cuptor, cam 40-45 de minute până e rumenită bine deasupra. Cât e caldă se poate presăra cu zahăr pudră. Dacă pe pachetul de foietaj sunt alte instrucțiuni de coacere, urmați aceste instrucțiuni.

După ce s-a răcit, se taie felii sau în ce forme doriți.

Poftă bună!