Mușchiul de porc este o carne fragedă, fără grăsime, de aceea este bun și în momentele de dietă, dar în același timp, trebuie să avem grijă să nu îl uscăm prea mult. Gătirea însă trebuie să fie completă, porcul nu se servește decât bine copt, așa că vom vedea ce trebuie să facem pentru a găsi punctul de echilibru.

Marinare carne

Am pus carnea de porc la marinat pentru 24 de ore în 200 de ml de suc de mere, 4 linguri de ulei de măsline extravirgin, sare și piper. Evident vasul se acoperă și se lasă în frigider.

Preparare mușchi de porc la friteuză

Într-o tigaie cu puțin unt amestecat cu o lingură, două de ulei de măsline se aruncă 2-3 căței de usturoi, un fir de cimbru proaspăt și se prăjește rapid mușchiul pe toate laturile. Doar cât să fie sigilat.

Punem carnea în air fryer și setăm pentri 10-15 minute. Timpul variază și în funcție de câtă carne este, cât de subțire e tăiată.

În interior, după gătire, carnea trebuie să aibă 63-65 de grade C, dar să nu se usuce.

Îl scoatem din friteauză și punem câteva bucățele de unt pe el.

Se lasă la odihnit, înainte de a fi servit, măcar 10 minute. Se asezonează cu sare și piper.

Preparare sos de muștar

Amestecă un pahar mic de iaurt cu 2-3 linguri de muștar și 3 fire de ceapă verde tăiată fin (frunzele) sau mărar tocat mărunt. Condimentează după gust cu sare și piper și stropește cu zeamă de lămâie. Amestecă ușor și lasă câteva minute la frigider.

Servire

Pune sosul, carnea și lângă așează o garnitură: cartofi, orez, cereale, legume sau/și salată.

Poftă bună!