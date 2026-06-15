”Caravana Profitului” pornește azi, din Ferma Marcellino/ Gabriel Stoian, CATA: ”Vrem să schimbăm o mentalitate înrădăcinată în agricultura românească”/ Fermierii români vor vedea cum se transformă datele din câmp, în profit la hectar

Un nou proiect dedicat agriculturii bazate pe date și decizii operaționale direct din teren debutează în România.

„Caravana Profitului” organizează azi, 15 iunie 2026 primul eveniment pilot. Proiectul se va desfășura într-un format practic, direct în fermă, cu participarea fermierilor și experților Comunității Antreprenorilor Tineri din Agricultură (CATA).

Evenimentul are loc la Ferma Marcellino Impex din comuna Gurbănești, județul Călărași, unde sunt așteptați între 20 și 30 de fermieri activi. Organizatorii subliniază că nu este vorba despre o conferință sau o prezentare comercială, ci despre o analiză aplicată a unei exploatații reale, folosind date colectate direct din câmp.

Patru piloni de analiză în fiecare fermă

Fiecare oprire din cadrul Caravanei Profitului va integra patru direcții esențiale pentru managementul modern al fermei:

viața din sol, analizată direct pe parcela fermei gazdă;

agrometeorologia, cu interpretarea datelor climatice și impactul asupra deciziilor de producție;

agricultura de precizie, prin utilizarea dronelor, hărților NDVI și a datelor din câmp pentru optimizarea costurilor;

agricultura regenerativă, prezentată prin tehnici aplicate, cu avantaje și limite evaluate în mod realist.

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Toate informațiile colectate în teren sunt integrate într-o platformă decizională, care permite transformarea datelor brute în recomandări operaționale. Scopul declarat este acela ca fermierii participanți să plece cu soluții aplicabile imediat în propriile exploatații.

Gabriel Stoian, CATA: „Mergem în ferme, acolo unde membrii CATA ne invită”

Caravana Profitului este un proiect al CATA, Comunitatea Antreprenorilor Tineri din Agricultură, o rețea formată din aproximativ 200 de antreprenori agricoli din România.

Conceptul presupune deplasarea în fermele membrilor și analizarea unor situații reale din teren, cu accent pe decizii economice și tehnologice fundamentate pe date.

„Mergem în ferme, acolo unde membrii CATA ne invită, pentru a arăta și răspunde practic la întrebări și situații reale din teren.

Obiectivul nostru este să schimbăm o mentalitate înrădăcinată în agricultura românească: de la producție pe hectar cu orice preț, la profit pe hectar prin decizii inteligente, folosind viața din sol, agrometeorologia, agricultura regenerativă și digitalizarea ca instrument principal de măsurare și optimizare”, a declarat Gabriel Stoian, fondatorul CATA, pentru G4Food.

Acesta subliniază că fiecare eveniment este conceput astfel încât fermierii să poată aplica imediat informațiile primite: „Fiecare fermier pleacă cu idei pe care le poate aplica în ferma lui, a doua zi”.

Agricultura de precizie și digitalizarea, în centrul modelului

Un element central al proiectului îl reprezintă integrarea tehnologiilor de precizie în analiza agricolă. Dronelor, analizelor de sol în timp real și datelor meteorologice li se adaugă platforme digitale care transformă informațiile din teren în indicatori de performanță economică.

Prin această abordare, organizatorii urmăresc optimizarea costurilor și creșterea eficienței, în condițiile în care volatilitatea piețelor și presiunea asupra marjelor agricole sunt în creștere.

Un model de educație agricolă aplicată

Caravana Profitului își propune să funcționeze ca un program național itinerant, cu minimum 10 evenimente planificate în 2026, în ferme din diferite regiuni ale României.

Conceptul combină demonstrațiile practice din teren cu analiza de date și discuțiile directe cu fermierii, într-un format care evită prezentările teoretice și pune accent pe soluții aplicabile imediat.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să contribuie la o schimbare de paradigmă în agricultura românească, orientând deciziile de producție către profitabilitate, eficiență și utilizarea inteligentă a resurselor.