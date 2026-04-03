Dacă vrei un preparat autentic italian, întreabă-i pe italieni cum fac lasagna. Povestea începe cu foile, preparate în casă după o rețetă atât de simplă că n-o să crezi și continuă cu sosul de carne (ragu) pe care trebuie să îl lași să fiarbă la foc mic mult timp. Bechamelul este a treia componentă ce nu lipsește, pentru că îi adaugă cremozitate.

Mai jos e rețeta de lasagna cu sos ragu de carne. Dacă ții post și vrei un sos vegetal, aici ai o variantă. Și va trebui de asemenea să renunți la sosul bechamel.

Ingrediente pentru lasagna

Ingrediente pentru foi

100 g de făină (ca să iasă ce trebuie ar fi nevoie făină de grâu dur)

1 ou

Sare.

Pentru o tavă de lasagna cam 4 ouă și 400 g de făină.

Ingrediente pentru sosul ragu

400-500 g carne tocată, de vită

1 ceapă

1 morcov

1 tulpină de țelină apio

2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin

1 pahar vin (preferabil roșu)

Italienii zic că la final se pune și 1 puțin lapte sau caimac de lapte

800 g passata sau pastă de roșii

Sare, piper, oregano sau busuioc (opțional).

Ingrediente pentru bechamel

50 g de unt

25 g de făină

500 ml de lapte

Sare, piper, un praf de nucșoară (opțional).

Preparare lasagna

Preparare foi de lasagna de casă sau orice fel de paste

Se așează făina grămăjoară pe masă, se face un gol în mijloc, unde spargem ouăle.

Se aduce treptat făina peste ouă și se amestecă din vârful degetelor.

Se pune și un praf de sare.

Se înfășoară bila de aluat în folie de plastic și se lasă la frigider 20-30 de minute.

Se întind foi ca de tăiței, de circa 2 mm grosime. Dacă ai mașină de paste, folosește-o, dacă nu merge cu făcălețul ca pe vremea bunicii.

Se taie foile de lasagna, mai mari sau mai mici după dorință.

Preparare sos ragu

Se curăță, spală și apoi se toacă mărunt legumele. Se călesc în uleiul încins câteva minute.

Se pune apoi carnea și se lasă la rumenit. Desfaceți cu o lingură carnea să nu rămână bloc.

După vreo 10 minute adăugăm vinul și mai lăsăm încă 5 să se evapore alcoolul.

Condimentăm cu sare, piper dacă vrem și busuioc sau oregano, proaspăt ori uscat.

Punem și pasta de roșii și dăm focul la minim. Să fiarbă câteva ore. Poți folosi și un cooker pus pe programul slow.

Italienii spun că la final îi adaugi și puțin lapte sau caimac din lapte, dar merge și fără. Bucătarii spun că odată cu pasta de roșii se pune și jumătate de linguriță de zahăr, să taie aciditatea tomatelor.

Preparare bechamel

Se topește untul cu grijă să nu se ardă, eventual poți pune și o linguriță de ulei de măsline.

Se adaugă făina, toată deodată. Se amestecă să se uniformizeze.

Adăugăm apoi laptele amestecând cu un tel să nu aibă cocoloase.

Se fierbe câteva minute până când seamănă cu o smântână îngroșată.

Dregem cu sare, piper, nucșoară praf.

Coacerea preparatului

Foile de casă de pun proaspete, cele din pachet conform indicațiilor de pe ambalaj (probabil trebuie opărite sau fierte puțin).

Se ia o tavă care poate fi pusă în cuptor. Se unge cu puțin ulei și se așează un strat de bechamel. Peste el unul de foai de lasagna. Apoi carne apoi bechamel.

Dacă vă place puneți și parmezan, dar are deja, unt, lapte bechamelul.

Măcar 3-4 straturi să aibă, dacă nu chiar vreo șase. Acum depinde de tavă și de cantitățile pregătite.

Aveți grijă ca peste ultima foaie să aveți destul bechamel, altfel se usucă la cuptor.

În cuptorul încălzit la 200 de grade se pune tava pentru 40-45 de minute. Verificați să fie rumenită deasupra, dar să nu se ardă.

Servire

La final, lăsați puțin tava la răcit, să se așeze straturile și tăiați pătrate sau dreptunghiuri, cu un cuțit mai mare.

Serviți cu puțin parmezan ras deasupra, peste care puneți pentru culoare o frunză de busuioc proaspăt (eu n-am avut).

Poftă bună!