19 mai 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Dreamstime/Agricole © Andrii Yalanskyi
Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru fermieri. Decizia vine în condițiile în care prețurile îngrășămintelor continuă să crească, iar tensiunile din Orientul Mijlociu amplifică incertitudinile din agricultură. Bruxelles-ul urmează să elibereze fonduri pentru a ajuta sectorul agricol să facă față costurilor tot mai ridicate, într-un moment în care numeroși producători se pregătesc pentru noul sezon agricol.

Potrivit informațiilor relatate de Le Figaro și citate de MEDIAFAX, Comisia Europeană urmează să își prezinte planul de acțiune marți, la Strasbourg.

În paralel, organizațiile agricole europene pregătesc un protest în fața Parlamentului European pentru a exercita presiuni suplimentare asupra autorităților europene. „Fermierii se apropie de următorul sezon de cumpărare a îngrășămintelor într-un climat de incertitudine extremă, nu doar în ceea ce privește costul, ci și disponibilitatea reală a acestora”, avertizează Copa-Cogeca, organizația care reunește principalele sindicate agricole europene.

Strâmtoarea Ormuz, punct sensibil pentru piața îngrășămintelor

Situația este influențată și de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 30% din îngrășămintele utilizate la nivel mondial tranzitau Strâmtoarea Ormuz. Creșterile de preț au devenit tot mai vizibile în ultimele luni. De la sfârșitul lunii februarie, costurile îngrășămintelor în Europa au crescut puternic. Îngrășămintele pe bază de azot au ajuns la aproximativ 500 de euro pe tonă, comparativ cu aproximativ 380 de euro în iarna trecută.

Pe lângă această presiune, fermierii se confruntă și cu costuri mai mari pentru motorina utilizată în agricultură. Creșterea cheltuielilor pune o presiune suplimentară asupra exploatațiilor agricole, în special într-un sector în care marjele sunt deja afectate.

Bruxelles-ul pregătește activarea rezervei agricole

Comisia Europeană promisese măsuri pentru susținerea fermierilor înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, însă actualul context a accelerat discuțiile. Potrivit Tiffanie Stephani, reprezentantă a companiei Yara, unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din Europa, conflictul a schimbat inclusiv percepția asupra industriei.

Războiul „a sporit gradul de conștientizare cu privire la natura strategică a sectorului îngrășămintelor”, a explicat aceasta. Pe termen scurt, Comisia Europeană intenționează să folosească „rezerva agricolă”, fondul european creat pentru situații de criză. Pentru anul 2026, în acest mecanism mai sunt disponibile aproximativ 200 de milioane de euro.

Situația este deosebit de dificilă pentru cultivatorii de cereale, considerați mari consumatori de îngrășăminte. Potrivit informațiilor citate, aceștia au traversat trei ani dificili, marcați de pierderi și costuri ridicate. Problemele s-au acumulat în ultimii ani. Recolta slabă de grâu din 2024 a afectat veniturile fermierilor, iar anul 2025 a venit cu prețuri ridicate la îngrășăminte și cu cotații reduse la grâu.

În Franța, prețul grâului a coborât sub pragul de 200 de euro pe tonă, pe fondul unei concurențe internaționale tot mai intense.

Pentru fermierii europeni, problema nu mai pare să fie doar costul îngrășămintelor. În multe cazuri, întrebarea începe să fie dacă acestea vor fi disponibile în cantități suficiente înaintea noului sezon agricol.

 

