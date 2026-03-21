21 mart. 2026, Rețete
Plăcintă rapidă cu leurdă și brânză, rețeta sărată care aduce gustul primăverii în farfurie / Este perfectă pentru mesele de primăvară
FOTO: Freepik

Plăcinta cu leurdă și brânză este una dintre acele rețete simple care aduc foarte bine gustul primăverii în bucătărie. Aroma ușor intensă a leurdei se potrivește perfect cu brânzeturile sărate și cu foile fragede de plăcintă, iar rezultatul este un preparat sățios, gustos și ușor de făcut. Merge foarte bine atât la prânz sau la cină, cât și ca gustare, caldă ori rece, și este una dintre cele mai bune variante de a valorifica verdețurile de sezon.

Ingrediente

  • 1 pachet foi de plăcintă
  • 2 legături de leurdă
  • 300 g brânză telemea sau feta
  • 200 g brânză de vaci
  • 3 ouă
  • 100 g smântână sau iaurt
  • 50 ml ulei sau 50 g unt topit
  • piper

Mod de preparare

Spală leurda și taie-o fin. Amestec-o cu brânza sfărâmată, brânza de vaci, 2 ouă și smântâna. Pune piper după gust. Într-o tavă unsă, așază jumătate din foi, unse ușor între ele cu ulei sau unt. Mai precis: așează o foaie, unge-o cu unt topit sau cu ulei (de preferat unt), apoi continuă cu celelalte foi, până la jumătate pachetul. Adaugă umplutura, apoi restul foilor, în același fel. Unge deasupra cu oul rămas bătut. Coace la 180 de grade Celsius timp de 35-40 de minute, până se rumenește frumos.

- articolul continuă mai jos -

Pont: Dacă vrei, poți așeza câteva foi unse între ele după explicațiile de mai sus, pui umplutura și le rulezi, urmând să le așezi în tavă în formă rotundă, ca în imagine. Restul operațiunilor sunt aceleași. Nu-i va schimba gustul, dar ar putea părea mai apetisantă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

