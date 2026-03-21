Plăcinta cu leurdă și brânză este una dintre acele rețete simple care aduc foarte bine gustul primăverii în bucătărie. Aroma ușor intensă a leurdei se potrivește perfect cu brânzeturile sărate și cu foile fragede de plăcintă, iar rezultatul este un preparat sățios, gustos și ușor de făcut. Merge foarte bine atât la prânz sau la cină, cât și ca gustare, caldă ori rece, și este una dintre cele mai bune variante de a valorifica verdețurile de sezon.

Ingrediente

1 pachet foi de plăcintă

2 legături de leurdă

300 g brânză telemea sau feta

200 g brânză de vaci

3 ouă

100 g smântână sau iaurt

50 ml ulei sau 50 g unt topit

piper

Mod de preparare

Spală leurda și taie-o fin. Amestec-o cu brânza sfărâmată, brânza de vaci, 2 ouă și smântâna. Pune piper după gust. Într-o tavă unsă, așază jumătate din foi, unse ușor între ele cu ulei sau unt. Mai precis: așează o foaie, unge-o cu unt topit sau cu ulei (de preferat unt), apoi continuă cu celelalte foi, până la jumătate pachetul. Adaugă umplutura, apoi restul foilor, în același fel. Unge deasupra cu oul rămas bătut. Coace la 180 de grade Celsius timp de 35-40 de minute, până se rumenește frumos.

Pont: Dacă vrei, poți așeza câteva foi unse între ele după explicațiile de mai sus, pui umplutura și le rulezi, urmând să le așezi în tavă în formă rotundă, ca în imagine. Restul operațiunilor sunt aceleași. Nu-i va schimba gustul, dar ar putea părea mai apetisantă.