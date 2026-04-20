Un simbol al primăverii a devenit, în Coreea de Sud, motiv de controversă. Cireșii, simbol al primăverii, atât de apreciați pentru frumusețea lor, sunt acum în centrul unei dispute care are rădăcini istorice adânci.

Problema își are originea în prima jumătate a secolului XX, când Coreea se afla sub ocupație japoneză, scrie rfi.fr. În acea perioadă, autoritățile japoneze au plantat masiv cireși ornamentali pe teritoriul peninsulei, inclusiv în zone care astăzi sunt intens disputate. Acești arbori nu sunt, în majoritate, specii locale, ci provin din Japonia, fiind introduși ca parte a politicilor de influență culturală.

După eliberare, cireșii au rămas în peisajul urban și rural, dar au continuat să fie asociați cu o perioadă dureroasă din istoria țării.

De ce se cere dezrădăcinarea lor

În prezent, tot mai multe voci cer eliminarea acestor arbori. Nu din motive ecologice, ci simbolice. Pentru o parte a societății sud-coreene, cireșii reprezintă doar o amintire a dominației coloniale, o prezență impusă, nu una naturală. Sunt considerați un simbol al influenței japoneze, de aici și apelurile pentru înlocuirea lor cu specii locale, considerate mai reprezentative pentru identitatea națională.

Inițiative similare au existat și în trecut, când unii cireși au fost tăiați tocmai pentru a marca ruptura de perioada ocupației.

Controversa nu este doar una legată de arbori. În realitate, ea reflectă tensiunile istorice dintre Coreea de Sud și Japonia. Discuțiile actuale vizează inclusiv proprietatea terenurilor pe care sunt plantați cireșii și modul în care aceste spații sunt administrate, sau rolul lor în peisajul cultural și turistic. Potrivit relatărilor din presă, acești „cireși ai discordiei” au devenit simbolul unor neînțelegeri mai largi, legate de trecutul comun al celor două state.

Între turism și memorie istorică

Situația este cu atât mai delicată cu cât cireșii reprezintă și o atracție turistică importantă. Festivalurile de primăvară atrag anual mii de vizitatori, iar peisajele cu flori de cireș sunt intens promovate.

Autoritățile sud-coreene se află astfel în fața unei alegeri complicate, între păstrarea unui simbol estetic și turistic sau eliminarea unui element perceput ca moștenire a ocupației japoneze. În unele zone, soluția propusă este înlocuirea treptată a cireșilor de origine japoneză cu specii autohtone, într-un proces care ar putea dura ani.

Cazul „cireșilor discordiei” arată cum un element aparent neutru, precum un copac, poate deveni încărcat de semnificații istorice și politice. În Coreea de Sud, dezbaterea nu este doar despre natură, ci despre identitate, memorie și felul în care trecutul continuă să influențeze prezentul.