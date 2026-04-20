Dacă te regăsești aici, tehnologia te poate ajuta – e nevoie doar de o schimbare de mentalitate din partea vânzătorilor: pentru majoritatea consumatorilor obișnuiți, raftul cu vinuri este o „țară străină” și, cu cât mai multe opțiuni există, cu atât mai greu este să aleagă ceva.

Pe de o parte, industria producătoare deplânge scăderea consumului, iar pe de altă parte modul în care este prezentat vinul în retailul fizic și în cel online îngreunează alegerea și explorarea de produse noi, în loc să le faciliteze.

O pledoarie pentru o „nouă ordine a vinurilor la raft”, una care schimbă jocul, ușurează alegerea și explorarea noutăților, inclusiv a cramelor care nu au buget de marketing masiv – de la Cezar Ioan, fondatorul platformei Vinul.ro – cu link către articolul original AICI.

De ce e importantă o reorganizare a vinurilor pe raft

Cezar Ioan susține că modul în care sunt organizate vinurile în retail și în HoReCa nu răspunde nevoilor reale ale consumatorilor și ar trebui regândit pornind de la criterii simple: gust, culoare și buget.

Într-un text de opinie publicat pe platforma Vinul.ro, acesta afirmă că actuala aranjare a sticlelor pe rafturi, de regulă după criterii tehnice sau comerciale, obligă clientul să depună un efort inutil pentru a găsi un produs potrivit.

Potrivit sursei citate, există două tipuri principale de cumpărători: cei care știu exact ce caută și cei care nu au un produs anume în minte, dar își cunosc preferințele de bază, precum tipul de vin, nivelul de zahăr sau intervalul de preț. Pentru cea de-a doua categorie, experiența de cumpărare devine dificilă, deoarece rafturile nu reflectă aceste criterii esențiale.

Cezar Ioan propune o reorganizare a vinurilor în primul rând după conținutul de zahăr, urmată de culoare și preț, considerând că această logică ar reduce timpul de căutare și ar facilita alegerea. În opinia sa, actualul sistem „pune clientul la muncă”, în loc să îi ofere rapid opțiuni relevante.

Propunere: Tablete interactive la raft

Un alt element central al propunerii este integrarea tehnologiei în procesul de selecție. Cezar Ioan sugerează instalarea unor tablete interactive la raft, prin care consumatorii să poată filtra vinurile disponibile după criterii precum gust, culoare și buget. Sistemul ar putea afișa lista produselor compatibile, imagini ale sticlelor și informații detaliate, inclusiv scoruri, medalii sau recomandări.

Mai mult, aceste instrumente ar putea include conținut suplimentar, de la prezentări video din crame până la recenzii ale altor consumatori sau sugestii de asociere culinară. În acest fel, procesul de alegere ar deveni nu doar mai rapid, ci și mai educativ.

Ioan consideră că o astfel de abordare ar încuraja explorarea și ar reduce presiunea socială resimțită de cumpărătorii mai puțin familiarizați cu vinul. În același timp, retailerii ar avea acces la date relevante despre preferințele clienților, colectate în mod anonim, care ar putea fi folosite pentru optimizarea ofertelor.

În final, autorul subliniază că un astfel de sistem ar putea echilibra piața, oferind vizibilitate și vinurilor de calitate care nu beneficiază de bugete mari de promovare, dar care pot concura prin raportul preț-calitate.