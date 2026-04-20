20 apr. 2026, Articole / Reportaje
Borcane de hrană pentru copii retrase din magazinele SPAR Austria / Producătorul dă asigurări că produsele din România sunt sigure / Ancheta vizează un posibil act criminal
foto Pexels

O rechemare preventivă de produse alimentare pentru copii a fost anunțată în Austria, vizând borcane comercializate în rețeaua SPAR Austria. Producătorul HiPP precizează însă că România nu este afectată de această măsură. Potrivit informațiilor oficiale, rechemarea vizează exclusiv borcanele de hrană pentru copii achiziționate din magazinele SPAR din Austria. „Gama de produse HiPP din România nu este afectată de această rechemare”, transmite compania.

Reprezentanții producătorului subliniază că decizia nu are legătură cu un defect de produs sau de calitate. „Borcanele au părăsit fabrica HiPP în stare perfectă”, se arată în comunicare.

Compania insistă că măsura este una strict preventivă, iar produsele nu prezintă probleme generate în procesul de producție.

Motivul real al rechemării este, potrivit companiei, unul extern. „Rechemarea este legată de un act criminal aflat în prezent sub investigația autorităților”, precizează producătorul. Detalii suplimentare despre natura incidentului nu au fost făcute publice până în acest moment, ancheta fiind în desfășurare.

România, în afara riscului

Compania dă asigurări că produsele comercializate pe piața românească nu sunt implicate în această situație și pot fi consumate în siguranță. Mesajul vine într-un context sensibil, în care rechemările de produse alimentare, mai ales cele destinate copiilor, generează îngrijorare în rândul consumatorilor.

În ultimii ani, rechemările preventive de produse au devenit o practică obișnuită în industria alimentară, în special în Uniunea Europeană. Acestea sunt declanșate nu doar în cazul unor defecte confirmate, ci și atunci când există suspiciuni sau riscuri externe. Astfel de măsuri sunt menite să protejeze consumatorii și să limiteze eventualele consecințe, chiar dacă produsele nu prezintă, în mod direct, probleme de calitate.

În cazul de față, autoritățile austriece continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

