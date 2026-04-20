Oțetul de mere, remediu popular pentru înțepăturile de țânțar. Ce spun studiile despre eficiența lui

20 apr. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: Pexels

Odată cu sezonul cald, înțepăturile de țânțar revin în prim-plan, însoțite de mâncărime și inflamații locale. Deși, în majoritatea cazurilor, simptomele dispar în câteva zile, mulți caută soluții rapide pentru calmarea disconfortului. Printre cele mai folosite remedii se numără oțetul de mere, aplicat direct pe piele, potrivit MEDIAFAX.

Publicația El Economista notează că oțetul este utilizat frecvent pentru reducerea mâncărimii și ca dezinfectant natural, mai ales în cazul leziunilor provocate de scărpinat.

Cum se aplică și ce riscuri există

Aplicarea este simplă: o bucată de tifon sau o cârpă se îmbibă în oțet și se aplică local, direct pe înțepătură. Specialiștii atrag însă atenția că substanța poate irita pielea sănătoasă din jur, motiv pentru care trebuie folosită strict pe zona afectată.

În cazul apariției unei reacții neplăcute, tratamentul trebuie oprit imediat, iar pielea spălată cu apă din abundență.

Pe lângă efectul calmant raportat de utilizatori, oțetul are și proprietăți antimicrobiene, utile în prevenirea infecțiilor superficiale.

Ce arată cercetările

Dincolo de utilizarea largă, dovezile științifice rămân limitate. Studiile existente confirmă unele beneficii ale oțetului, în special în igiena alimentelor sau în controlul glicemiei și al tensiunii arteriale. Nu există însă cercetări solide care să demonstreze eficiența sa în tratarea înțepăturilor de insecte.

Prin urmare, utilizarea lui rămâne o practică empirică, fără validare clinică clară.

Când este nevoie de consult medical

Înțepăturile de țânțar sunt, de regulă, inofensive. Există însă situații în care pot apărea reacții mai severe. Potrivit Mayo Clinic, consultul medical este necesar dacă apar febră, dureri de cap intense, dureri musculare generalizate sau semne de infecție locală.
Persoanele cu alergii cunoscute trebuie să fie prudente, deoarece reacțiile severe pot evolua rapid și necesită intervenție medicală.

